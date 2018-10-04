Bursa'da zabıtadan fiyat denetimi

Yapılan denetimlerde ürünlerin raftaki ve kasadaki fiyatları mukayese edilirken, etiketler de kontrol edildi.

Döviz kurlarındaki hareketlilik sonrası bazı ürünlerdeki fahiş fiyat artışını önlemek maksadıyla Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, özellikle büyük marketlerde fiyat ve etiket denetimi yaptı. Marketlere girerek reyonları gezen ekipler, ürünleri tek tek inceleyerek fiyat artışı, gramaj eksikliği ve yerli malı etiketlerini kontrol etti. Denetimlerde bazı ithal ürünlere yerli üretim logosu konulduğunu tespit eden zabıta ekipleri, bu konuda market görevlilerine ihtarda bulundu.

Ekipler ayrıca, tespit ettikleri bazı ürünlerin 1 ay önceki fiyatlarını da isteyerek fiyat farklılıklarını karşılaştırdı. Marketlerde alışveriş yapan vatandaşlar da zabıta ekiplerinin denetimlerinden son derece memnun olduklarını belirterek, bu uygulamaların döviz kurlarındaki artıştan dolayı fırsatçılık yapan firmalara engel olacağını belirtti.