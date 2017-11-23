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23 Kasım 2017 11:17

Bursa’da zabıtalara narko rehber eğitimi

Bursa’da narkotik polisi, Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerine, uyuşturucu ile mücadele ve bağımlılık konularında eğitim verdi.

Bursa’da zabıtalara narko rehber eğitimi

23 Kasım 2017 11:17


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda zabıta ekiplerine eğitim verildi. İçişleri Bakanlığı’nın Uyuşturucu ile Mücadele Uygulama Politikası Belgesi dahilinde zabıtalara eğitim verildi. Eğitimde ekipler, narko rehber adı altında uyuşturucu imle mücadele ve bağımlılık konularında zabıta ekiplerini bilgilendirdi. İleriki zamanlarda diğer belediyeler ile sivil toplum kuruluşlarına da eğitim verileceği belirtildi.




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