Bursa’da zehir tacirlerine darbe

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu satın alan 3 kişiyi yakaladı. Bu şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, S.K. ve M.N.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 72 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Nilüfer ilçesindeki operasyonda ise Y.Y. gözlatına alınırken, üzerinde 54 gram esrar ele geçirildi.

Otobanın kuzey girişinde durdurulan bir aracı arayan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş 37 gram kokain buldu. Sorgulanan A.K. ve İ.D.’nin uyuşturucudan aramaları olduğu ortaya çıktı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.