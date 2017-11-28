Diğer
Kategoriler
28 Kasım 2017 14:38

Bursa’da zehir tacirlerine darbe

Bursa’da narkotik polisinin yaptığı 3 ayrı operasyonda 5 kişi gözatına alındı.

Bursa’da zehir tacirlerine darbe

28 Kasım 2017 14:38


Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde uyuşturucu satın alan 3 kişiyi yakaladı. Bu şahısların ifadelerinden yola çıkan ekipler, S.K. ve M.N.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde ve üzerlerinde yapılan aramada 72 gram bonzai ve bir miktar metamfetamin ele geçirildi. Nilüfer ilçesindeki operasyonda ise Y.Y. gözlatına alınırken, üzerinde 54 gram esrar ele geçirildi.


Otobanın kuzey girişinde durdurulan bir aracı arayan ekipler, gizli bölmelere yerleştirilmiş 37 gram kokain buldu. Sorgulanan A.K. ve İ.D.’nin uyuşturucudan aramaları olduğu ortaya çıktı. 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
14
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    14°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    22°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç