Bursa’da zehir tacirlerine operasyon: 3 gözaltı

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kestel ilçesindeki uygulama noktasında bir ticari taksiyi şüphe üzerine durdurdu. Araçta yapılan aramada yolcu C.D.’ye ait 5 kilo 100 gram esrar ele geçirildi.

Merkez Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi’nde yapılan operasyonda ise B.S. ve V.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada bir miktar bonzai ve metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.