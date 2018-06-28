Bursa’da zehir tacirlerine operasyon

Gözaltına alınan şahıslardan 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şehirde uyuşturucu ve uyarıcı madde sattıkları yönünde ihbar aldıkları E.A, M.Ö, U.Ç. ve T.C. isimli şahıslara yönelik eş zamanlı baskın düzenledi. Baskında şahıslar satışa hazır hale getirilmiş çok sayıda esrar çıkısı ile yakalandı. Şahısların ev ve iş yeri aramalarında yine satışa sunmayı planladıkları 212 gram sentetik kannobinoid, 31 gram eroin, 60 kök kenevir ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şahıstan 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.