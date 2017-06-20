Bursa’da zeytin ağacı envanteri çıkarılıyor

Elde edilen ilk veriler, zeytinlik alanların beklenenden daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ile Bursa genelindeki zeytin ağacı sayısının güncellenmesi amacıyla yeni bir çalışma yürüttüklerini söyledi. Asa, "Elde edilen ilk verilerden zeytinlik alanların tahmin edilenden daha yüksek alanı kapsadığını görmekteyiz" dedi.

Başkan Asa, ülke genelinde zeytin ağacı varlığı ve coğrafi dağılımının tam olarak bilinmediğini vurgulayarak, farklı kaynaklardan alınan yanlış ağaç sayılarının ürün alım dönemlerinde Marmarabirlik’i ve sektörü yanılttığını kaydetti.

"Zeytinlik alan beklenenden yüksek"

Asa, yaklaşık bir yıldır devam eden çalışmanın iki aşamadan oluştuğunu belirterek, ilk aşamada Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Tarım Bakanlığı’ndan alınan uydu fotoğrafları ile bölgenin tamamını kapsayacak dataların oluşturulduğunu bildirdi. Teknik ekiplerin bu görüntüler vasıtasıyla zeytinlik alanları işaretlediğini kaydeden Asa, "İkinci aşamada ise işaretlenen alanlarda ağaç sayımları gerçekleştirilmektedir. Bugüne kadar ağaç sayımının yarısı tamamlanmıştır. Elde edilen ilk verilerden zeytinlik alanların tahmin edilenden daha yüksek alanı kapsadığını görmekteyiz. Buna bağlı olarak ağaç sayısının da fazla olması bekleniyor. Bu çalışmaya faaliyet alanımız olan diğer illerde de devam edeceğiz. Çalışma tamamlandıktan sonra net rakamlar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Devlet İstatistik Enstitüsü’nün onayının ardından kamuoyu ile paylaşılacak" şeklinde konuştu.

"Üreticiye cepten erken uyarı"

Asa, çalışmanın devamında veri tabanının ayrıca bölge genelinde hastalık ve zararlıları takip etmek amacıyla da kullanılacağını söyledi. Marmarabirlik Yönetim Kurulunca alınan karar doğrultusunda kooperatif faaliyet bölgelerinde önceden tahmin ve erken uyarı istasyonu kurulacağını bildiren Asa, şöyle devam etti:

"Hastalık ve zararlılar ile mücadele açısından daha doğru zamanlama için iklimsel veriler, fenolojik dönemler ve zararlı tuzak takip noktaları veri tabanına işlenecek. Bu verilerle üreticilere doğru zamanda hastalık ve zararlı ilanları verilebilecek. İlanların duyurumu için cep telefonlarında kullanılabilecek yeni bir uygulama yazılımı yapılacak."