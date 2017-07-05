Bursa’daki 15 Temmuz programı açıklandı

Bu etkinliklerle gelecek nesillerimizin de 15 Temmuz’u unutmamasını sağlayacağız" dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Cemalettin Torun, il binasında düzenlenen basın toplantısında 15 Temmuz günü yapılacak etkinlikler ve kongre sürecine ilişkin bilgi verdi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe’nin de yer aldığı toplantıda açıklamalarda bulunan Başkan Torun, “Güvenlik güçleri demeden, sivil ayrımı yapmadan kamu kurumlarını, TBMM’yi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi birçok yeri bombaladılar. Vatandaşlarımızın üzerine bomba ve kurşun yağdırdılar. Böylesine bir ihanet ile karşı karşıya kaldık. Bizler de teşkilatlarımız olarak değişik platformlarda çok farklı etkinlikler yapacağız. Bu etkinliklerle gelecek nesillerimizin de 15 Temmuz’u unutmamasını sağlayacağız” dedi.

"15 Temmuz’da akşam 19.00’dan sabah 05.00’e kadar etkinlikler yapılacak"

Yapılacak programa ilişkin de bilgi veren Torun, “11 Temmuz Salı günü etkinliklerimizi başlatacağız. Sabah 05.00’te Ulucami’de sabah namazının ardından çorba ikramı olacak. Ardından da Pınarbaşı Şehitliğimizi ziyaret edeceğiz. Demokrasi nöbetlerini sadece 15 Temmuz günü yapacağız. 15 Temmuz saat 19.00’dan itibaren demokrasi ve şehitler meydanımızda yapacağımız program sabah 05.00’te sona erecek” diye konuştu.

"Aynı yanlışı yollarda yürümeye devam ettirerek sürdürüyor"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na da göndermede bulunan İl Başkanı Torun, "CHP ana muhalefet lideri Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, o gün yaşananlar için ‘kontrollü darbe’ ve ‘tiyatro’ gibi ifadeler kullanmıştı. Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmış ve gazilerimizi rencide etmişti. Aynı yanlışı yollarda yürümeye devam ettirerek sürdürüyor. FETÖ ihanet şebekesi mensupları ile yürüyor. PKK destekçisi HDP ile kol kola yürüyor” dedi.

“Eylül ve Ekim tarihleri Bursa’mızın kongre tarihleri olacak”

Parti içindeki kongre sürecine ilişkin de açıklamalarda bulunan Torun, “Dün sürecin başladığını ifade etmiştik. 19 Temmuz-26 Temmuz arası delege seçimlerimiz olacak. 19 Ağustos ile 12 Kasım arasında ilçe kongrelerimizi yapacağız. Kurban Bayramı 1 Eylül’de başlıyor. Kurban Bayramı’ndan sonra ilçe kongrelerimizi başlatmak istiyoruz. Eylül ve Ekim tarihleri Bursa’mızın kongre tarihleri olacak. 18 Kasım 2017 ile 25 Şubat 2018 tarihleri arasında da il kongrelerimizi gerçekleştireceğiz. Bu şekilde il ve ilçe kongrelerimizi tamamlamış olacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından açıklanan 15 Temmuz günü Bursa’da yapılacak etkinlikler şöyle:

10.00 - 15 Temmuz Uludağ zirve tırmanışı

11.00 - 15 Temmuz şehitler ve gaziler adına düzenlenen rahvan yarışları (Ürünlü - Nilüfer)

19.30 - Osmangazi Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 15 Temmuz demokrasi ve şehitler meydan açılışı

20.00 Tuluyhan Uğurlu konseri

21.00 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şehitler köprüsünde 15 Temmuz konuşmasının ve şehitler anıtının açılışının meydanda izlenmesi

21.30 Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapılması

22.00 - Uğur Işılak konseri

00.26 - Salaların okunması

00.30 - Bursa Devlet Korosu programı

01.00 - Grup Tillo ilahi dinletisi

01.30 - STK etkinliklerine yer verilmesi

02.00 - Grup Yusuf Yüzlüler ilahi dinletisi

02.37 - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın TBMM’de yapacağı konuşmanın meydanda izlenmesi

03.00 - STK etkinliklerine yer verilmesi

05.00 - Sabah namazının ardından demokrasi nöbetinin sonlandırılması