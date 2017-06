Bursa’daki Antikacı pazarına yoğun ilgi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde, kıyafetten, ev aksesuarlarından sanayi ürünlerine kadar birçok eşyanın satıldığı ikinci el eşya pazarı, son dönemde antikacılar ve koleksiyonerlerin de gözdesi oldu.

Nilüferde yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda ayda bir kurulan pazar, ihtiyaçlarını düşük maliyetle gidermek isteyen vatandaşlara hizmet veriyor. Her ayın 3. Pazarı yaklaşık 250 satıcının tezgah kurduğu pazarda, özellikle antika eşyalar, tablolar ve aksesuarlar müşteri çekiyor.

Bursa Nilüfer Antika Pazarı (BASDER) Başkanı Erdal Sadıç,”Pazarımızın özelliği yeni ürünlerin satılmamasına çok dikkat ediyoruz. Devamlı denetim altında. Pazarımız her şeyiyle mükemmel. Ücretsiz otoparkımız kafelerimiz bütün ihtiyaçlar görülüyor. Gelen ziyaretçilerimize her türlü olanağı sağlıyoruz. Her ay 250 esnaf Türkiye’nin hemen hemen her yerinden buraya gelerek tezgah açıyorlar” dedi.

Sivilay Yönetim Kurulu Üyesi Hamide Erdem,” Bursa’ya bir antika pazara kazandırmaktan çok mutluyuz ben gurur duyuyorum. Uzun bir hikaye şeklinde başlamıştı. Sivilay önderliğinde Bursa gibi tarihi bir kentte Antika pazarımızın mutlaka olması gerektiğini düşünüyorduk. Nilüfer Belediyesine ve Başkanımız Mustafa Bozbey’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Büyük destek verdiler ve çok güzel bir antika pazarı oldu. Şuanda Türkiye’nin en iyi en kapsamlı en güzel ortam olarak ve sunulan antikalar olarak en iyi antika pazarı olduğu şeklinde geri bildirimler alıyoruz” şeklinde konuştu.