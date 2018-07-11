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11 Temmuz 2018 20:55

Bursa’daki cinayetin tecavüz yüzünden işlendiği iddiası

Bursa’da, dün gece bir gencin otomobilin içinde tabancayla vurularak öldürüldüğü olayın esrar perdesi aralandı.

Bursa’daki cinayetin tecavüz yüzünden işlendiği iddiası

11 Temmuz 2018 20:55

Cinayetin tecavüz yüzünden işlendiği ileri sürüldü.


Olay, dün gece saat 02:00 sıralarında Osmangazi’ye bağlı Alemdar Mahallesi’nde meydana geldi. Bir şahsın otomobil içerisinde silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, Mehmet K.’yi (26) otomobilde kanlar içerisinde buldu. Göğsünden ve boynundan yaralanan genç adam 112 ambulansında hayatını kaybetti. Mehmet K.’nin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.


Olayın ardından harekete geçen polis, güvenlik kamerası kayıtlarından silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği tahmin edilen Yusuf P.’yi (28) gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Yusuf P., çalıştığı fabrikadan arkadaşı olan Mehmet K.’nin, sağır ve dilsiz olan kız kardeşine tecavüz ettiğini ileri sürdü.


Yusuf P’nin ifadesinde, "Bugün Mehmet K.’nin sağır ve dilsiz kız kardeşime tecavüz ettiğini öğrendim. Duyduğum anda çılgına döndüm. Kendisini cep telefonu ile arayıp buluşmak istediğimi söyledim. Buluştuktan sonra da elimi kana buladım" dediği öğrenildi. Emniyet çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Namusum için" cevabını veren Yusuf P, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.




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