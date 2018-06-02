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02 Haziran 2018 19:16

Bursa’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

Bursa’da alacak verecek davası yüzünden dün güpegündüz GSM bayisinde 1 kişiyi öldürüp 2 kişiyi ağır yaralayan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa’daki cinayetin zanlısı tutuklandı

02 Haziran 2018 19:16


Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan meydanda bir GSM firmasına ait bayide çıkan silahlı kavgada Murat Yenikapı (43) eski ortağı Nedim Vural B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Kavgada Yenikapı’nın 2 akrabasını da silahla yaralayıp kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.


Olay, dün saat 14.15’te, merkez Osmangazi ilçesi kent meydanındaki, bir GSM firmasına ait bayide meydana geldi. Eski ortaklar arasında çıkan kavgada Nedim Vural B., Murat Yenikapı’yı tabancayla vurarak öldürdü, akrabası olan Abdullah ve Abdurrahman Yenikapı’yı da yaraladı. Yaralılar ambulanslarla Muradiye Devlet Hastanesi ile yakında bulunan bir özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından silahıyla birlikte yakalandı.


Emniyete götürülen Nedim Vural B.’nin ifadesinde, "Dükkan zaten benimdi, yetkili bayiliği ben aldım. Bunlara daha sonra sattım fakat paramı vermediler, paramı istemeye gittiğimde küfürlü konuşmaya başladılar. Ben de silahımı çıkarttım ve onları vurdum" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık raporuna götürülen Nedim Vural B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cazaevine gönderildi.




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