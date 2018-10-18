Bursa'daki fabrika yangınına 50 itfaiye aracı ile 150 itfaiyeci müdahale ediyor

Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın halen kontrol altına alınamadı. Yangına 50 itfaiye aracı ile 150 itfaiye eri müdahale ediyor. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Yangın Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesi Kayapa Organize Sanayi Bölgesi'nde Bursa Enerji Entegre Fabrikası'nda meydana geldi. Saat 20.00 sıralarında başlayan yangın kısa sürede bütün fabrikaya yayıldı. Fabrikada özellikle kimyasal maddelerin bulunduğu depolarda sık sık patlamalar meydana geldi. Yangının büyümesiyle birlikte Bursa İl Emniyet Müdürü Osman Ak, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay olay yerine geldi.

Olayla ilgili bilgi alan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, daha sonra kameraların karşısına geçti. Yangınla ilgili açıklama yapan Aktaş, fabrikanın BTSO Meclis Üyesi Ali Uğur'a ait olduğunu belirterek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Aktaş, “Can kaybının olmaması sevindirici bir durum. Burası Bursa Entegre Enerji Şirketi ayrıca arkadaşımız Ali Uğur'a ait bir fabrika. Yaklaşık 8-10 dönümlük bir alanda 6 bin metrekarelik bir alana müdahale ediliyor. Kayapa Organize Sanayi Bölgesi sınırları içerisinde 3-4 tane müstakil fabrika var. En yakın merkez itfaiye ekiplerimiz müdahale etti. Müdahale devam ediyor. Şuan bütün araçlarımız seferber olmuş durumda, öte yandan çevre bölgelerden de araçlarımız geldi. Özellikle yakınlardaki fabrikalara sıçramaması için bizzat kendim bölgede incelemelerde bulundum. Soğutma çalışmaları sabaha kadar devam edecek. Çok büyük geçmiş olsun” ifadelerini kullandı.