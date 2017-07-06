Diğer
Kategoriler
06 Temmuz 2017 12:41

Bursa’daki fabrika yangınında 100 işçi kısa sürede tahliye edildi

Bursa’da sabah saatlerinde 3 işletmecisi bulunan bir fabrikada çıkan yangın sırasında yaklaşık 100 işçinin kısa sürede tahliye edildiği bildirildi.

Bursa’daki fabrika yangınında 100 işçi kısa sürede tahliye edildi

06 Temmuz 2017 12:41

12 dönümlük arazi üzerinde bulunan fabrikadaki yangın, 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.


Yangın, sabah saatlerinde merkez Kestel ilçesi Kestel Organize Sanayi Bölgesi Uludağ Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın, bir anda fabrikanın tamamını sardı. Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu bildirilirken, alevlerin fabrikayı ilk sardığı dakikalarda yaklaşık 100 işçinin kısa sürede tahliye edildiği bildirildi. 12 dönümlük arazi üzerindeki fabrikadaki yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucunda kontrol altına alınabildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Az Bulutlu
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    31°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    31°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 12 ŞEVVÂL 1438
  • 06 Temmuz 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:19
  • Güneş :05:34
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:44
  • Yatsı :22:40
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!