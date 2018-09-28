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Bursa'daki iki kurum sağlıklı yaşam için ele ele verdi

’Hastalığı korumak tedavi etmekten daha az maliyetlidir’ sloganıyla yola çıkan Bursa’daki iki kurum, bir yıl boyunca sürecek etkinliklerin ilkini gerçekleştirdi.

'Hastalığı korumak tedavi etmekten daha az maliyetlidir' sloganıyla yola çıkan Bursa'daki iki kurum, bir yıl boyunca sürecek etkinliklerin ilkini gerçekleştirdi.


Medicana Bursa Hastanesi ile Nilüfer Belediyesi arasında yapılan hizmet protokolü çerçevesinde 'El birliği ile temizledik, hastalığa yer vermedik' konulu seminerde, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Reşit Mıstık, salonda bulunan vatandaşlara bilgi verdi.


Enfeksiyon hastalıklarının halen dünyada en sık görülen ve en çok öldüren hastalık grubunu oluşturduğunu belirten Mıstık, "Elleri su ve sabunla yıkamak mikroorganizmaları uzaklaştırmanın en etkili yoludur. Hastalıkları önlemeye yardımcıdır. Uygun el yıkama pratiğinin insanlara kazandırılması halinde, bu hastalıkların sıklığında önemli derecede azalma sağlanabileceğine göre, el yıkama konusu son derece önemlidir. Bizimde hastane olarak öncelikli konularımız arasındadır'' dedi.

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