Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Yerel Haberler
  •  » Bursa
  •  » Bursa'daki Kadın Cinayetinde Facebok'tan Tanıştığı Erkek Arkadaşı Gözaltına Alındı
16 Haziran 2017 16:42

Bursa’daki kadın cinayetinde Facebok’tan tanıştığı erkek arkadaşı gözaltına alındı

Bursa’da bacağından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede kan kaybından ölen 26 yaşındaki Dilek Bozal’ın katil zanlısı olduğu öne sürülen 20 yaşındaki erkek arkadaşı Cinayet Masası dedektiflerince gözaltına alındı.

Bursa’daki kadın cinayetinde Facebok’tan tanıştığı erkek arkadaşı gözaltına alındı

16 Haziran 2017 16:42

Zanlı Muhammet A.’nın faceboktan tanıştığı genç kadınla bir süredir arkadaşlık kurduğu, yanlışlıkla yaşanan olay sonrası yaralı halde onu hastaneye getirdiği ortaya çıktı.


Kestel ilçesi Aktaş Tepe Mevkisi’nde 3 gün önce meydana gelen olayda bacağından silahla vurulan Dilek Bozal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet Masası dedektifleri hastanenin güvenlik kameralarından genç kadını getirenleri belirledi.


Bunun üzerine Dilek Bozal’ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet A.(20) gözaltına aldı. Hastanenin güvenlik kameralarında Muhammet A.’nın genç kadını hastaneye getiren otomobilde olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen ve emniyette susma hakkını kullanan Muhammet A.’nın olayı bir arkadaşına anlattığı, kazaen olduğunu söylediği ve bu kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.


Genç kadınla facebokta tanışan ve daha önceden 2 tane suç kaydı bulunan Muhammet A. soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
29
°
C
Çok Bulutlu
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    22°C
  • Pazartesi
    22°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 22 RAMEZÂN 1438
  • 17 Haziran 2017
  • Cumartesi
  • İmsak :03:09
  • Güneş :05:27
  • Öğle :13:16
  • İkindi :17:15
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!