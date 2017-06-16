Zanlı Muhammet A.’nın faceboktan tanıştığı genç kadınla bir süredir arkadaşlık kurduğu, yanlışlıkla yaşanan olay sonrası yaralı halde onu hastaneye getirdiği ortaya çıktı.

Kestel ilçesi Aktaş Tepe Mevkisi’nde 3 gün önce meydana gelen olayda bacağından silahla vurulan Dilek Bozal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet Masası dedektifleri hastanenin güvenlik kameralarından genç kadını getirenleri belirledi.

Bunun üzerine Dilek Bozal’ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet A.(20) gözaltına aldı. Hastanenin güvenlik kameralarında Muhammet A.’nın genç kadını hastaneye getiren otomobilde olduğu belirlendi. Suçlamaları kabul etmeyen ve emniyette susma hakkını kullanan Muhammet A.’nın olayı bir arkadaşına anlattığı, kazaen olduğunu söylediği ve bu kişinin de ifadesine başvurulduğu öğrenildi.

Genç kadınla facebokta tanışan ve daha önceden 2 tane suç kaydı bulunan Muhammet A. soruşturmanın tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.