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17 Haziran 2017 14:24

Bursa’daki kadın cinayetinde flaş gelişme

Bursa’da bacağından tabancayla vurulan ve kaldırıldığı hastanede kan kaybından ölen 26 yaşındaki Dilek Bozal’ın ölümünde kullanılan cinayet silahını temin eden Resul E.

Bursa’daki kadın cinayetinde flaş gelişme

17 Haziran 2017 14:24

(25) yakalanarak gözaltına alındı.


Kestel ilçesi Aktaş Tepe Mevkisi’nde 4 gün önce meydana gelen olayda bacağından silahla vurulan Dilek Bozal, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Cinayet Masası dedektifleri hastanenin güvenlik kameralarından genç kadını getirenleri belirledi. Bunun üzerine Dilek Bozal’ın erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Muhammet A. (20) dün gözaltına alarak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti. Hastanenin güvenlik kameralarında Muhammet A. ve yanında bir kişinin daha bulunduğunu tespit eden ekipler soruşturmayı derinleştirerek Muhammet A’nın yanında bulunan Resul E’yi yakalayarak göz altına aldı. Resul E.’nin cinayette kullanılan silahı temin ederek Muhammet A’ya yardım ettiği öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Resul E. adliyeye sevk edilirken gazetecilerin ’Neden yaptın’ sorusuna ’ben yapmadım’ diyerek cevap verdi.




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