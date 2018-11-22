İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bursa'daki kadın cinayetinin ardında dram çıktı

Bursa’da bayan kuaförü bir kadın aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Bursa'da bayan kuaförü bir kadın aracında uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Öldürülen Günay Torun'un eşi Hilmi Torun'un geçtiğimiz yıl Antalya'da tatil esnasında halay çekerken beyin kanaması sonucu öldüğü ortaya çıktı.


Olay, sabah saatlerinde Gemlik ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, olay sabah saatlerinde Balıkpazarı bölgesinde meydana geldi. 34 PG 4315 plakalı otomobilin içinde 3 el ateş edildiği öğrenilen Günay Torun (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin anında müdahale ettiği olayda Torun'un olay yerinde hayatını kaybettiği, görgü şahitlerine göre beyaz renkli bir otomobilden 5-6 el ateş edildiği öne sürüldü.


Torun'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekiplerinin ilk tespitlerine göre, zanlının yakın bir akrabası olduğu ve adı açıklanmayan zanlı ile alakalı çalışma başlatıldığı öğrenildi. Cinayete kurban giden Torun'un ilçede bayan kuaförlüğü yaptığı, sevilen bir esnaf olduğu, Gemlik Esnaf ve Sanatkarlar odası yönetim kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri eş galini belirledikleri cinayet zanlısı için arama çalışması başlattı.


Öte yandan Torun'un röntgen bölümü sorumlusu eşi Hilmi Torun ise geçtiğimiz yıl Antalya'da tatilde halay çekerken geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmişti. Günay Torun cenaze töreninde gözyaşlarına boğulmuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.