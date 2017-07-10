Bursa’daki kazada ihmaller ölüm getirdi

Diyanet İşleri Başkanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 13-15 yaş aralığındaki çocuklar, 10 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında Bursa’daki kamp için yola çıktı. Uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gelen 91 öğrenci ve 3 öğretmen gece 00.50 sıralarında karayolu ile Bursa’ya geçmek için 2 otobüsle hareket etti. İstanbul -İzmir Ootobanı Gemlik gişelerine gelindiğinde, öğrencilerinden bazılarının midesinin bulanması üzerine otobüs şoförü yol kenarına çekip beklemeye başladı.

İhmaller zinciri kazayı beraberinde getirdi

Otobüsün emniyet şeridinde durmasından sonra öğrenciler hava almak için dışarı çıktı. Aynı istikamete gitmekte olan kamyonet emniyet şeridindeki öğrencilerin arasına daldı. Kazada çok sayıda kız öğrenci yaralanırken, Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sedrettin Eroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı çevre ilçelerin hastanelerine kaldırıldı.

Yaralıların isimleri açıklandı

Yaralı kız öğrencilerden 4’ünün ağır yaralı olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılanların isimleri Zilan Ç, Fidan S, Büşra Nur K, Büşra G, Nurcan K, Elif A, Aleyna E, Zehra Nur E, Hümeyre E, Ayşe T, Bahar E, İlayda G., Tuğba T. ve Emine M. Aysel E, diye açıklandı. Savcılık olayla ilgili olarak otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında gözaltı kararı aldı.