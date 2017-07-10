Diğer
Kategoriler
10 Temmuz 2017 11:34

Bursa’daki kazada ihmaller ölüm getirdi

Diyarbakır’dan Bursa’ya kamp için gelen öğrencilerin geçirdiği kazada ihmaller zinciri olduğu ortaya çıktı.

Bursa’daki kazada ihmaller ölüm getirdi

10 Temmuz 2017 11:34


Diyanet İşleri Başkanlığınca Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 13-15 yaş aralığındaki çocuklar, 10 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında Bursa’daki kamp için yola çıktı. Uçak ile İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’na gelen 91 öğrenci ve 3 öğretmen gece 00.50 sıralarında karayolu ile Bursa’ya geçmek için 2 otobüsle hareket etti. İstanbul -İzmir Ootobanı Gemlik gişelerine gelindiğinde, öğrencilerinden bazılarının midesinin bulanması üzerine otobüs şoförü yol kenarına çekip beklemeye başladı.



İhmaller zinciri kazayı beraberinde getirdi


Otobüsün emniyet şeridinde durmasından sonra öğrenciler hava almak için dışarı çıktı. Aynı istikamete gitmekte olan kamyonet emniyet şeridindeki öğrencilerin arasına daldı. Kazada çok sayıda kız öğrenci yaralanırken, Edanur Yıldız (13) ve Semanur Tekinhatun (13) hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü Sedrettin Eroy’un da aralarında bulunduğu çok sayıda yaralı çevre ilçelerin hastanelerine kaldırıldı.


Yaralıların isimleri açıklandı


Yaralı kız öğrencilerden 4’ünün ağır yaralı olduğu öğrenilirken, hastaneye kaldırılanların isimleri Zilan Ç, Fidan S, Büşra Nur K, Büşra G, Nurcan K, Elif A, Aleyna E, Zehra Nur E, Hümeyre E, Ayşe T, Bahar E, İlayda G., Tuğba T. ve Emine M. Aysel E, diye açıklandı. Savcılık olayla ilgili olarak otobüs şoförleri Hakan Taşpınar ve Kaan Selvi hakkında gözaltı kararı aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BURSA HABERLERİ
BURSA HAVA DURUMU
35
°
C
Açık
  • Pazartesi
    Açık
    35°C
  • Salı
    Açık
    34°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 16 ŞEVVÂL 1438
  • 10 Temmuz 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:23
  • Güneş :05:36
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:18
  • Akşam :20:43
  • Yatsı :22:37
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!