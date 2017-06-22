Bursa’daki kentsel dönüşüm, kira ve satış fiyatlarını arttırdı

Sektör temsilcileri, kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ile tırmanışa geçen metrekare fiyatlarının yıl sonuna kadar da artacağını söyledi.

Konut yatırımlarında geri dönüş süreleri birçok konut yatırımcısının en çok merak ettiği konuların başında gelmekte olduğunu ifade eden yatırım danışmanları, Bursa’daki en kısa sürede kar sağlayan bölgenin ise listesini açıkladı. Yapılan araştırmalara göre, Bursa konut projeleri arasında satışa sunulan 0-3 yaş arası konut fiyatlarında ortalama metrekare fiyatları bin 970 liradan başlarken, amortisman sürelerinin 18 yıldan başladığı ve yatırımcısına en kısa sürede geri dönüş sağlayan bölgelerin başında ise Balat Mahallesi geldiği söylendi. Konut yatırımında geri dönüş süreleri bakımından Bursa’da yeni bir dönem başladığını belirten EmlakSayfasi.com.tr kurucusu Utku Çalışkan, Türkiye genelindeki geri dönüş sürelerini sürelerini esas alan rapora göre, Bursa’nın değerini her geçen arttırdığını söyledi. Çalışkan, “2017 yılının ilk dört ayında toplam 18 bin 171 adet konut satışı ile önemli bir başarı yakalayan Bursa’da en çok konut satışının gerçekleştiği ilçe ise Nilüfer oldu. Konut alıcılarının yoğun ilgi gösterdiği bölgelerin başında gelen Nilüfer’de gerek satılık gerekse de kiralık daire fiyatları da her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Özellikle kentsel dönüşüm projelerinin hız kazanması ile tırmanışa geçen metrekare fiyatlarının yılsonuna kadar artacağı öngörülüyor” dedi.

Konut yatırımcıları için İstanbul her zaman ilk durak olduğunu ancak kazanım geri dönüşlerinin 15 ile 18 yıl arasında gerçekleşmekte olduğunu belirten Çalışkan, “İstanbul dışında Ankara ve İzmir’de geri dönüş süreleri bakımından yatırıma elverişli bir ortama sahip kentler arasındadır. Ancak Bursa’da son 2 yılda gerçekleşen konut satış rakamları ve sektör bazındaki gelişmeler büyük kentlerdeki dengeleri de değiştirmeye başladı. Bugün baktığımızda Bursa’da da bölge bazlı geri dönüş sürelerinin 18 yıla kadar indiğini görebiliyoruz. Umuyoruz ki bu yükseliş istikrarlı bir şekilde devam eder” dedi.

Çalışkan konut yatırımında geri dönüş sürelerini ise şöyle açıkladı;

“Balat Mahalllesi 18 yıl, Ertuğrul Mahallesi 20 yıl, Beşevler Mahallesi 21 yıl, İhsaniye Mahallesi 25 yıl, Yunuseli Mahallesi 29 yıl, Güzelyalı Mahallesi 30 yıl.”

Nilüfer’de 3+1 yeni bir evin kirası bin liradan bin 500 liraya yükseldiğini belirten sektör temsilcileri, aynı evin şuanda Osmangazi’de 700 lira ile bin 700 lira, Yıldırım’da ise 700 ile bin 500 lira arasında değiştiğini söyledi.