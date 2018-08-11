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11 Ağustos 2018 15:31

Bursa’daki orman yangını devam ediyor

Bursa’daki orman yangını rüzgârın da etkisiyle büyümeye devam ederken, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş rant iddialarına cevap verdi.

Bursa’daki orman yangını devam ediyor

11 Ağustos 2018 15:31

Aktaş, “Yanlış yapan varsa sonucuna katlanır” dedi.


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yangın bölgesine giderek çalışmaları takip etti. Aktaş, “Yangın yolun her iki tarafından başlamış. Neden ve nasıl çıktığı bilinmiyor. Hem Bursa Büyükşehir Belediyesi hem de Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri müdahale ediyor. Burada evler var. Evlere sıçramaması için iş makinelerimizi seferber ettik. Şu anda sebebini sorgulamaktan ziyade, acilen müdahale etmek zorundayız. Şu anda Göynüklü ve Çağrışan bölgesindeki yangın kontrol altına alındı” dedi.


Sosyal medyadaki rant iddialarına da işaret eden Başkan Aktaş, “9 ay oldu göreve geleli. Kesinlikle imarla alâkalı dik bir duruş sergilediğimizi herkese hissettirdik. Yanlış yapan var ise sonucuna katlanır. Bu bir şerefsizliktir. Bunun bir tarifi yok. Bizim şu an el birliği ile söndürmeye çalışıyoruz. Bakanlıktan ve diğer illerden de helikopter ve uçak istedik” diye konuştu.




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