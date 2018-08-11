Bursa’daki orman yangını kontrol altına alındı

Vali İzzettin Küçük, yanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için çalışma başlatacaklarını söyledi.

Bursa saat 12.30’da başlayan orman yangını kontrol altına alındı. 5 helikopter ve 1 uçağın katıldığı söndürme çalışmalarını kriz merkezinden ve havadan takip eden Bursa Valisi İzzettin Küçük, "Yol kenarında başlayan yangın kozalaklar ve rüzgarın da etkisiyle diğer bölgelere sıçradı. Bölgemizdeki ve çevre illerden gelen ekipler müdahale etti. 6 helikopter ve 1 uçak ise havadan müdahale etti. Sivil savunma ekiplerimiz bölgedeki evlerin boşaltılması için gerekli çalışmayı yaptı. Yangın şu an itibariye kontrol altına alındı" diye konuştu.

Can kaybının yaşanmadığı yangında 2 evin çatısının yandığını belirten Küçük, "Büyük geçmiş olsun. Yanan ağaçların yerine yenilerinin dikilmesi için hemen çalışma başlatacağız. Bize gelen ilk bilgiye göre yangın yol kenarında çıkmış. Daha sonra net bir bilgi paylaşacağız" şeklinde konuştu.