Bursa’daki otellerde zirve için yer kalmadı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), 30 Kasım- 3 Aralık tarihlerinde düzenlenecek Endüstri Zirvesi’nde yeni bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştiriyor. Zirvede, makine, uzay havacılık savunma, kompozit ile raylı sistemler sektörü Ur-Ge projeleri kapsamında 60 ülkeden bin 100’e yakın yabancı iş adamı Bursalı sektör temsilcileriyle buluşacak. Bursalı firmaların dış ticaret hacmine katkı sağlaması hedeflenen zirveyle otel işletmecilerin yüzü güldü. Bursa’nın merkezindeki 44 otelde 4 gün için yer kalmazken, ilçelerde bulunan 21 otellerde de odaların dolduğu açıklandı.

Zirve öncesi Bursa’daki 3 bin 731 odanın tamamen dolduğunu belirten otel işletmecileri, “Yerli ve yabancı ziyaretçileri otellerimizde ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. 7 bin 520 yatak kapasitemiz dolmuş bulunmakta. İlçelerdeki 883 odanın ve bin 813 yatağın da dolmak üzere olduğunu öğrendik. Böyle fuarlar ve toplantılar bizler kadar Bursalı esnafın da işlerine yansımaktadır” dedi.

Sektörün önemli markalarının yeni teknolojilerini ve ürünlerini sergileyeceği Bursa Endüstri Zirvesi 2017, şimdiye kadar yapılan en geniş katılımlı alım heyeti organizasyonu olması yönünden de önem taşıyor. Bursa’nın makine üretimi ihracatına büyük güç katacak olan yılın son fuarında 25 ülkeden 410 firma stant açacak. BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Firmalarımızı yapacakları görüşmelerde yine çok önemli işbirliklerine imza atacak. Bunun Bursa’nın ihracatına önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ekonomi Bakanlığı’na da teşekkür ederiz. Endüstri Zirvesi’nin sektöre 250 milyon dolarlık bir iş hacmi oluşturmasını bekliyoruz” dedi.