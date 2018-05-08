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08 Mayıs 2018 14:14

Bursa’daki OtoShow fuarına ilgi yok

Bursa’da 6 gün sürecek OtoShow fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Bursa’daki OtoShow fuarına ilgi yok

08 Mayıs 2018 14:14

Fuarın ilk gününde ziyaretçi sayısının az olduğu görüldü.


Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) iş birliği, KOSGEB ve Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle düzenlenen OtoShow fuarı kapılarını ziyaretçilerine açtı. Tüyap Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi’nde önde gelen otomobil markaları, 4x4, SUV, ticari araç, pick-up ve oto aksesuar firmalarının yer aldığı fuara Bursalılar, ilk gün itibariyle ilgi göstermedi. 13 Mayıs tarihine kadar sürecek olan fuara ilk gün itibariyle iştirakin az olduğunu dile getiren firma yöneticilerinden Ertan Töreci, fuarın sonuna kadar ziyaretçilerin artmasını beklediklerini dile getirdi.


Töreci, 147 bin dolar ücreti olan Mustang marka aracın fuarın en ilgi çeken aracı olduğunu belirtti.




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