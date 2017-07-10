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10 Temmuz 2017 17:48

Bursa’daki yangına havadan da müdahale ediliyor

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyorYaylacık Mahallesi’nde boya fabrikasında saat 16.

Bursa’daki yangına havadan da müdahale ediliyor

10 Temmuz 2017 17:48

Bursa’nın merkez Nilüfer ilçesinde boya fabrikasında çıkan yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor


Yaylacık Mahallesi’nde boya fabrikasında saat 16.45 sıralarında yangın çıktı. Yanıcı maddeler sebebiyle zaman zaman patlamaların yaşandığı yangına Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, Nilüfer Belediyesi ekipleri, orman ekipleri de müdahale ediyor. Havadan da orman ekibi söndürme çalışmalarına katılıyor


Yangın sebebiyle Çalı Kayapa arasındaki trafik bir süreliğine kapatıldı. Söndürme çalışmaları halen devam ediyor.




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