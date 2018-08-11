Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının söndürülmesi için çevre illerden helikopter ve uçak için yardım istendiğini belirtti.

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın havanın rüzgârlı olması sebebi ile kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler de müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürü Yalçın Akbey’den alınan bilgiye göre, yangının daha fazla büyümemesi ve alevlerin olabilecek en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çevre illerden destek istendi. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Balıkesir ve Karabük söndürme çalışmalarına helikopter ile destek verirken, Ankara’dan da uçak istendiği öğrenildi.