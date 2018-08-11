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11 Ağustos 2018 14:09

Bursa’daki yangını söndürmek için Balıkesir ve Karabük’ten helikopter, Ankara’dan uçak istendi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgârın da etkisiyle büyümeye devam ediyor.

Bursa’daki yangını söndürmek için Balıkesir ve Karabük’ten helikopter, Ankara’dan uçak istendi

11 Ağustos 2018 14:09

Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, yangının söndürülmesi için çevre illerden helikopter ve uçak için yardım istendiğini belirtti.


Bursa’nın Mudanya ilçesinde ormanlık alanda bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çıkan yangın havanın rüzgârlı olması sebebi ile kısa sürede büyüdü. Yangına itfaiye ekiplerinin yanı sıra Bursa Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait helikopterler de müdahale ediyor. Orman Bölge Müdürü Yalçın Akbey’den alınan bilgiye göre, yangının daha fazla büyümemesi ve alevlerin olabilecek en kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çevre illerden destek istendi. Bölge Müdürlüğü aracılığıyla Balıkesir ve Karabük söndürme çalışmalarına helikopter ile destek verirken, Ankara’dan da uçak istendiği öğrenildi.




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