Bursa’dan 24,5 milyar dolarlık ihracat

Bursalı firmalar geçen yıl 24,5 milyar dolarlık ihracat yaptı.

Otomotiv, tekstil, hazır giyim-konfeksiyon, meyve-sebze ve yaş meyve-sebze sektörlerinde beş büyük birliğin çatı kuruluşu olan Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB), geçen yıl yüzde 11 artışla 24,5 milyar dolar ihracata imza attı. UİB’de yüzde 86 pay ile ilk sırada yer alan otomotiv, geçen yıl 21,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. UİB ihracatında ikinci sırayı ise yüzde 5 pay ve 1,1 milyar dolar ile tekstil sektörü aldı. En fazla ihracat yapılan ilk 10 ülkenin 9’u AB ülkesi olurken, AB ülkelerinin payı yüzde 79 olarak gerçekleşti.

UİB Koordinatör Başkanı Orhan Sabuncu, 2017 yılında geçen senenin ihracat rakamını aşmayı beklediklerini söyledi. Orhan Sabuncu, Bursa’nın da geçen yıl bir önceki seneye kıyasla yüzde 11 artışla 12,9 milyar dolar ihracat yaptığını vurguladı. Sabuncu ayrıca geçen yıl Bursa’dan en çok ihracatı yapılan sektörlerin sırasıyla otomotiv endüstrisi, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ve konfeksiyon, çelik ve makine ve aksamları sektörleri olduğunu belirtti.

Binek otomobiller 8,3 milyar dolar ihracatla zirvede

Binek otomobiller yüzde 39,5 pay ile 8,3 milyar dolar ihracata imza atarken, otomotiv yan sanayi de yüzde 31 pay ile 6,7 milyar dolar ihracat değerine sahip oldu. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar yüzde 21,5 ile 4,5 milyar dolar ve otobüs-minibüs-midibüs grubu da yüzde 6 pay ile 1,2 milyar dolar ihracata yaptı. Yılın özellikle ikinci yarısında binek otomobiller ihracatında yaşanan yüksek oranlı artışlar OİB ihracatında temel belirleyici etken olurken, ticari araçlar ihracatı da çift haneli arttı.

OİB’in en büyük pazarı yüzde 16 artışla 3,5 milyar dolar ihracat gerçekleştirilen Almanya oldu. Bu ülkeyi 2,7 milyar dolar ile İtalya ve 2,3 milyar dolar ile Fransa takip etti. Alternatif pazarlardan İran’a yüzde 92 ihracat artışı yaşanırken, Birleşik Krallık’a yüzde 17, ABD’ye yüzde 12 ve Rusya’ya yüzde 17 gerileme oldu. OİB ihracatından yüzde 82 pay alan AB’ye ihracat yüzde 16 artarak 17,4 milyar dolara ulaştı. Diğer Avrupa Ülkelerine ihracat yüzde 17 ve Asya-Okyanusya Ülkeleri’ne yüzde 14 artarken, Afrika Ülkelerine yüzde 10 azaldı.

Bursa üçte birinden fazlasını gerçekleştirdi

Orhan Sabuncu, Bursa’nın geçen yıl yüzde 35,39’luk pay ile Türkiye’nin toplam otomotiv ihracatının üçte birinden fazlasını tek başına gerçekleştirdiğini de vurgulayarak “Bursa, katma değer ve istihdam açısından ülke ekonomisinin en önemli merkezlerinden biri. Otomotivde üretim merkezi olan Bursa’da ana sanayiyi destekleyen güçlü bir yan sanayi ve yetişmiş insan ilyar dolarak yükseldi” diye konuştu.

UTİB’in bu yıl hedefi 1,6 milyar dolar ihracat

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ihracatı 2016 yılında bir önceki seneye göre yüzde 5 azalarak 1 milyar 144 milyon dolar ihracat gerçekleşti. UTİB ihracatında ilk beş sırada yer alan ürünler, dokuma kumaşlar haricinde artış gösterdi. Buna göre dokuma kumaşlar ihracatı yüzde 6 düşerek 725 milyon dolar, pamuklu ev tekstili ihracatı yüzde 2 artışla 118 milyon dolar ve örme kumaşlar ihracatı da yüzde 9 artarak 89 milyon dolar oldu.

UTİB’in en büyük pazarı olan Almanya’ya ihracat yüzde 8 artışla 118 milyon dolara ulaşırken, Bulgaristan’a yapılan ihracat da yüzde 24’lük yükselişle 64 milyon dolar seviyesine çıktı. 2016 yılında UTİB aracılığıyla Romanya’ya gerçekleştirilen ihracat yüzde 5 düşerken, Birleşik Krallık’a yapılan ihracatın düşüş oranı ise yüzde 10 olarak kayıtlara geçti. AB ülkeleri, 2016 yılında UTİB ihracatının yüzde 60’ını oluşturdu.

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, 2017 yılına ilişkin hedefler için “Mevcut pazarlardaki payımızı artırmayı ve başta Afrika ve Uzakdoğu ülkeleri gibi alternatif pazarlara yönelerek sektörümüzün ihracatını 1,6 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin kilogram ortalama ihracat fiyatının 4,3 dolar olmasına karşılık UTİB ihracatının 8,3 dolara ulaştığını vurgulayan Başkan Burkay, “Asırlara dayanan bir tekstil geleneğine sahip olan ve tasarım, marka ve koleksiyon oluşturma başarısıyla bugünlere ulaşan Bursa’daki sektörümüzü katma değerli üretim hedefiyle çok daha ileri taşımak istiyoruz. Bu kapsamda Bursa Teknoloji Koordinasyon ve Ar-Ge Merkezi (BUTEKOM) çatısı altında 50 milyon TL yatırımla hayata geçirdiğimiz Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi, firmalarımızın nitelikli üretim çalışmalarına yeni bir boyut getirecek. Ayrıca yıl boyunca düzenlenecek kongreler, çalıştaylar, Ar-Ge proje pazarları, alım heyetleri ve milli katılımlı fuar organizasyonlarıyla sektör uluslararası alanda daha da güçlü olacak” dedi.

Hazır giyim ve konfeksiyon ihracatı yüzde 2 arttı

Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 2 artışla 507 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UHKİB ihracatından bayan dış giyim grubu yüzde 10 artışla yaklaşık 283 milyon dolar pay alırken, suni sentetik ev tekstili yüzde 12 azalarak 54 milyon dolar, giyim aksesuarları da yüzde 25 artışla 49 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi.

UHKİB’in en büyük pazarı olan İspanya’ya ihracat yüzde 16 artışla 136 milyon dolar oldu. Büyük pazarlardan Almanya’ya 91 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 58 milyon dolar ve Belçika’ya 22 milyon dolar ihracat yapıldı.

Ülke gruplarından AB Ülkeleri’nin UHKİB ihracatındaki payı yüzde 77 oldu. AB Ülkeleri’ne ihracat yüzde 1 artışla 392 milyon dolar olarak gerçekleşti. Asya ve Okyanusya Ülkeleri’ne artış yüzde 23, Diğer Avrupa Ülkeleri’ne yüzde 35, Orta Doğu Ülkeleri’ne yüzde 37 ve Türk Cumhuriyetleri’ne yüzde 17 arttı. Amerika Ülkeleri’ne ise yüzde 36, Afrika Ülkeleri’ne yüzde 14, Eski Doğu Bloku Ülkeleri’ne yüzde 35 ve Serbest Bölgeler’e yüzde 12 azaldı.

UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Şankaya, “Bursa ilimiz geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 11 artışla 12,9 milyar dolar ihracat yaptı. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü, değer bazında 2016 yılı Bursa İhracatından en çok ihracat yapan 3.sektör oldu. Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü ihracatı yüzde 1 oranında düşüşle 600 milyon dolar olarak gerçekleştirdi ve Bursa ihracatından yaklaşık yüzde 4 pay aldı” diye konuştu.

Zorlu geçen 2016 yılının ardından bu yılın UHKİB ihracatı için de daha başarılı bir yıl olmasını dilediklerini de belirten Şankaya, “Günümüzün yoğun rekabet ortamında öne çıkabilmek için teknoloji ve inovasyon ağırlıklı, katma değeri yüksek ürünlere ihtiyaç duymaktayız. Bu hedefler doğrultusunda sektörümüz; kaliteli, rekabet gücü yüksek ve katma değerli ürünleri pazara sunmalıdır. Yine gelecek dönemde önemli ticaret partnerlerimizden olan Rusya’da, yakınlaşan siyasi ilişkilerin de etkisiyle talebin canlanacağına inanıyorum” dedi.

UMSMİB ihracatı yüzde 3 azaldı, gazlı suda artış yüzde 12 oldu

Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 3 azalışla 160 milyon dolar oldu. En fazla ihracat yapılan gazlı su, maden suyu ve gazoz ürün grubunda yüzde 12 artışla 36 milyon dolar ihracat yapıldı. Bu ürünü 29 milyon dolar ile sebze-meyve bitki parçaları konserveleri sirkeli ürün grubu ihracatı ve 14 milyon dolar ile bira ürün grubu ihracatı takip etti.

Sektörün en büyük pazarı AB’ye ihracat yüzde 8 artışla 70 milyon dolar olurken, Amerika, Asya, Afrika ve Okyanusya Ülkeleri ve Türk Cumhuriyetleri’ne yönelik ihracat düştü.

UMSMİB Başkanı Orhan Gençoğlu, sektörün ihracat hedeflerine ulaşmasında maliyet artışlarının ve döviz kuru politikasındaki seyrin büyük rol oynadığını vurguladı. Gençoğlu, Euro-Dolar paritesindeki dalgalanmanın ihracatı olumsuz yönde etkilediğini, sürdürülebilir bir ihracat artışı için istikrarlı bir kur politikasına ihtiyaç olduğunu da söyledi.

2017 yılında da AB ülkelerinin sektör için önemli bir pazar olacağını ve ihracatın artırılması yönünde çalışmaları sürdüreceklerini ifade eden Orhan Gençoğlu, “Hedef pazarlarımız Amerika, Almanya, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Avustralya, Güney Kore, Tayland ve İran’a olan faaliyetlerimizi artıracağız. Sektör için yeni pazar çalışmaları kapsamında, uluslararası fuarlara katılımlarımızı sürdüreceğiz. Markalaşma, tanıtım ve reklam faaliyetlerimize hız vererek, mevcut pazarlarımızdaki yerimizin korunmasını sağlamanın yanı sıra yeni pazarlara açılmayı hedefliyoruz” dedi.

UYMSİB ihracatı 101,3 milyon dolar oldu

Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geçen yıl bir önceki seneye göre yüzde 3 düşüşle 101,3 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. UYMSİB ihracatında ilk sırayı alan kiraz-vişne ürün grubunda 38 milyon 462 bin 696 dolarlık ihracat gerçekleştirilirken, siyah zeytinde 31 milyon dolar ve siyah incirde 11 milyon dolar ihracat yapıldı. Domates ihracatında yüzde 415, yeşil zeytin ihracatında yüzde 17, kiraz-vişne ihracatında yüzde 6.23, siyah zeytin ihracatında ise yüzde 1,09 oranında artış yaşanırken, armut grubu ihracatında yüzde 47, siyah incir ihracatında yüzde 42, biber ihracatında yüzde 26, nar ihracatında ise yüzde 4 oranında azalma oldu.

En büyük pazar olan Almanya’ya ihracat 42 milyon dolar, Hollanda’ya 19 milyon dolar, Birleşik Krallık’a 6 milyon dolar ve Belçika’ya 4 milyon dolar ihracat kaydedildi. ABD’ye ihracat yüzde 28 artarken, Fransa’ya yüzde 42, Birleşik Krallık’a yüzde 38 düştü.

UYMSİB Başkanı Prof. Dr. Senih Yazgan, “2017 yılında AB pazarı bizim için önemli olacak. Rusya’ya yönelik yaş meyve sebze ihracatımızın giderek artacağını ve geçmiş yıllardaki değere ulaşacağını öngörüyoruz. Uzak Doğu’ya Meyve İhracatını Geliştirme Komitesi ve ABD, Japonya, Güney Kore, Çin’e incir ihracat izin alma çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl içinde Çin’e kiraz ihracatının başlamasını bekliyoruz. Bu yıl gıda güvenliği, Ar-Ge faaliyetleri, sektörde meydana gelen ulusal ve uluslararası gelişmelerin takip edilmesi gibi konulara odaklanacağız” dedi.