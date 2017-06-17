Bursa’dan Batman’a gönül köprüsü

Batman’ı sadece sosyal projelerle değil, fiziki yatırımlarla da destekleyeceklerini dile getiren Başkan Altepe, Batman’ın kent merkezi ve ilçeleri için yaklaşık 20 milyon TL yatırım yapacaklarını vurguladı.

AK Parti Genel Merkezi tarafından terörden en fazla etkilenen 9 ile destek sağlanması ve doğu - batı illeri arasındaki kardeşliğin güçlenmesi hedefiyle geçtiğimiz yıl başlattığı Gönül Köprüsü projesi kapsamında Bursa da Batman ile kardeş olmuştu. Bursa ile Batman arasındaki gönül köprüsü, Büyükşehir Belediyesi tarafından Batman’ın Beşiri Belediyesi’ne midibüs gönderilmesi, ihtiyaç sahiplerine yardım malzemeleri ulaştırılması park ve sosyal donatı inşaatlarıyla kısa sürede oldukça güçlenmişti. Son olarak içinde gıda, çocuklara yönelik giyecek ve oyuncakların bulunduğu 1 TIR yardım malzemesi de hafta içinde bayram hediyesi olarak Batman’a gönderilmişti.

Kardeşlik iftarı

Gönül Köprüsü Projesi kapsamında düzenlenen iftar yemeğine katılmak içi Batman’a giden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile bir araya geldi. Başkan Altepe, karşılıklı görüş alışverişleri ve bölge halkının taleplerinin tespitiyle geçen görüşmelerin ardından da TP Kristal Park’ta düzenlenen iftar programına katıldı. Orucunu Batmanlılarla birlikte açan Başkan Altepe, yemeğin ardından yaptığı konuşmada, “Bugün kardeş, dost Batman’dayız. Bu gönül köprüsü projesi 80 milyonun kardeşlik projesidir. Batman’da olmaktan mutluluk duyuyoruz. Özellikle ülkemizde güzel rüzgarlar esiyor. Türkiye’miz hızlı bir şekilde gelişiyor, büyüyor ve bu şekilde de yoluna devam ediyor. Her ne kadar bu konuda düşmanlarımız çalışsa da, Türkiye engellenmek istense de içerde dışarıda her türlü değişik provokasyonlar, karşı çalışmalar olsa da bizler bu alanda mesafe kat ediyoruz. Özellikle bu yılın ilk 6 ayında yüzde 5 büyüme de Türkiye’nin yoluna devam ettiğini gösteriyor” dedi.

“Birlik içinde geleceğe yürüyelim”

En çok doğu-batı kardeşlik köprüsünün kurulmasına ihtiyaç duyulduğunu anlatan Altepe, “Bugünler en çok dostluğa, kardeşliğe ve dayanışmaya ihtiyacımız olduğu günler. Daha öncede Batman’a iki defa geldim. Sayın bakanlarımızla birlikte, Batman’da sivil toplum kuruluşlarıyla ve halkla birlikte olacağız. Gün boyu görüşmeler yapacağız ve ardından da inşallah burada iftar programımız olacak. Biz bu yakınlaştırmayı artırmak istiyoruz. Özellikle ülkenin her köşesinde aynı anda gelişmeler olsun, üretimler artsın ve ülkemiz bir refah ülkesi olsun istiyoruz. Türkiye hedeflerine ulaşsın, hedeflerine ulaşırken de başta biz bütünlüğümüzü sağlayalım. Birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyelim. Amacımız burada dostlarımızı sevindirelim. Tüm dünya dostlarımız, tüm dünya mazlumları, Müslümanların gözü Türkiye’de. Türkiye güçlü olsun, Türkiye lider ülke olsun ve dünya barışına katkı sağlasın. Dünya mazlumları da dünya Müslümanları da bundan istifade etsin. Onun için hepimize çok görev düşüyor” diye konuştu.

“Herkese görev düşüyor”

Bunun için öncelikle aradaki mesafeleri azaltmanın gerekli olduğuna dikkat çeken Başkan Altepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Batman ile Bursa arasındaki bu yakınlaşmayı sağlamak ve burada yapılan yatırımlarla birlikte desteği gerçek anlamda vermek önemli. Gerçek dost olduğumuzu da göstermeliyiz. Şu anda Batman’ın merkezinde, Gercüş ve Beşiri ilçeleri ile diğer bölgelerde birçok projelerimiz var. Geçtiğimiz haftalarda burada yaklaşık 20 milyona yakın yatırımın ihalesini yaptık. Tüm bu bölgelere özellikle belediyemizin ve bölge belediyelerinin fertleri doğrultusunda gerçekleştirilen projeler, daha çok spor alanları, parklar, meydanlar ve cephe düzenlemeleri üzerine. Amacımız bir yandan gelişmeler sosyal ilişkiler gösterirken bir yandan da ekonomik anlamda katkı sağlamak. Tabi her şeyden önemlisi bölgenin ekonomik olarak üretir hale gelmesi. Onun içinde üreten kentlerle birlikte iş birliklerinin artması gerekiyor. Türkiye’de en çok üreten kent İstanbul, ikinci sırada Bursa. Bu açıdan büyük bir potansiyel var. Ve bu bölgeden de bizim Bursa’da ve diğer kentlerde büyük iş adamları var. Bunlarla birlikte bölgede üretimlerin gelişmesi ve arttırılması teknolojik ürünlerin üretilmesi ve bunların dünya pazarlarına satılması tabi ki gerçek anlamda hedeflerimize ulaştıracak. Bir yandan ekonomik gelişme bir yandan sosyal gelişmeler birlikteliklerin sağlanmasıyla birlikte hedeflerimize ulaşmış olacağız. Bunun için herkese görev düşüyor. Bizlere üzerimize düşen görevi yapmak için gayret ediyoruz. Tüm Batman dostlarımızı Bursa’ya davet ediyoruz.”