Bursa’dan Cizre’ye kitap köprüsü

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) köy okullarındaki çocukların geleceğe umutlu bakmaları maksadıyla hayata geçirdiği, "Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat" projesiyle gönüllere dokunmayı sürdürüyor. Hizmet bölgesinin yanı sıra Türkiye’nin dört bir yanındaki kitap ihtiyacı olan çocuklara yardım eli uzatan UEDAŞ, Şırnaklı gençler için de umut oldu. Öğretmenlerin sosyal medyadan başlattığı kitap çağrısı için harekete geçen UEDAŞ, Şırnak’a bağlı Cizre Cumhuriyet Anadolu Lisesine kitap bağışında bulunarak, Bursa’dan Şırnak’a gönül köprüsü kurdu.

UEDAŞ’ın 2014 yılında başlayan "Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat" projesi çerçevesinde bugüne kadar 13 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplam 30 binin üzerinde kitap çeşitli okullardaki kütüphanelerde öğrencilerle buluştu. Aynı zamanda okullardaki çeşitli tadilat işlemlerini de üstlenen UEDAŞ, çocukların sağlıklı şartlarda eğitim alabilmesi için de köy okullarının fiziki durumlarını iyileştirdi. Geçtiğimiz aylarda "Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat" projesi çerçevesinde Kars’ın Susuz ilçesine bağlı İncesu köyünde yer alan 75. Yıl İMKB YİBO’ya bin adet kitap hediye etti.