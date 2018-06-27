Bursa’dan dünyaya açılan edebiyat kapısı

Bursa’nın tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Gölyazı’da bulunan Göl Yazıevi’nin misafirleri çalışmak için ferah bir ortama kavuşmanın yanı sıra, Nilüferlilerle buluşarak deneyimlerini de paylaşma fırsatı buluyor. Açıldığı günden bugüne Alberto Manguel, Enis Batur, Louis de Bernieres, Shida Bazyar, Asa Lind gibi edebiyat dünyasının önemli isimleri Göl Yazıevi’ni ziyaret etti. birçok şair, yazar, mütercim ve araştırmacı Göl Yazıevi’nde konakladı. Çevirmen Süreyya Çalıkoğlu, Hülya Osmanağaoğlu, Fuat Sevimay ve Müge Çavdar yabancı dil, feminizm ve çeviri alanlarında yaptıkları paylaşımlarla Nilüferli gençlerle ve kadınlarla buluştu. Şair Neşe Yaşın, yazar Melek Özlem Sezer, Semih Erelvanlı, Arslan Sayman, Gizem Karaboğa, araştırmacı Hakkı Bilen, eleştirmen Erhan Altan, müzisyen-araştırmacı Alper Maral, çevirmen- yazar Kerem Işık ve hikâye anlatıcısı Beyza Akyüz şiirlerle, öykülerle, masallarla, deneysel müzikle Nilüferli yüzlerce çocukla ve gençle buluştu.

Aslı Tohumcu “Karadankaçanlar” adlı çocuk kitabını, Müge Çavdar, “Çirkinliğin Kültürel Tarihi” kitabının çevirisini Göl Yazıevi’nde tamamladı. Melek Özlem Sezer, “Masallar ve Toplumsal Cinsiyet” kitabını Göl Yazıevi’nde yeniden yapılandırdı. Göl Yazıevi, Enis Batur’un son kitabı “Göl Yazı”nın da ilhamı oldu. Bursa’da yaşayan ve üreten şair ve yazarlar da Göl Yazıevi’nin konuğuydu. Ali İpek, Şaban Akbaba ve Nursel Aras eserleri aracılığıyla Nilüferlilerle bir araya gelip tecrübelerini paylaştı.

Göl Yazıevi’nin en son konukları ise Avusturalya’dandı. Özellikle feminist literatür üzerine kitaplar yayımlayan yazar ve yayıncı Susan Hawthorne ile akademisyen-yazar Renate Klein, çalışmalarını Gölyazı’nın tarihi ve doğal güzelliği eşliğinde sürdürme imkânı buldu. Göl Yazıevi’nde kalarak çalışmalarını sürdürmek isteyen yazar, senaryo yazarı, şair, editör, çevirmen, araştırmacı ve akademisyenler http://golyazievi.nilufer.bel.tr/basvuru adresinden başvuruda bulunabilir.