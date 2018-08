Bursa’dan Gagavuzya’ya dostluk çıkarması

Kardeş şehirlerle münasebetlerini her alanda geliştirmek isteyen Mustafakemalpaşa Belediyesi, Moldova’ya bağlı muhtar bir devlet olan soydaş Gagavuzya’nın Kıpçak Belediyesi ile dostluk köprülerini taçlandırdı. Kıpçak Belediyesi’nin kuruluşunun 227. yıldönümü münasebetiyle gerçekleşen ziyarete farklı siyasi partilerin belediye meclis üyeleriyle birlikte 15 kişilik bir heyet katıldı.

Mustafakemalpaşa’nın kardeş şehri Kıpçak’a yapılan 4 günlük gezide, iki belediyenin birbirine daha da yakınlaşması, karşılıklı sosyal, ekonomik ve kültürel iş birliğinin arttırılması için bir dizi ziyaret ve temasta bulunuldu.

Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan tarafından karşılanan heyet, TİKA’nın Kişinev Koordinatörü Selda Özdenoğlu ile bir araya geldi. Moldova Cumhurbaşkanlığı binasının yapımı ile birlikte ülkede birçok proje yürüten TİKA’nın çalışmaları hakkında bilgiler alan misafirler daha sonra Türkiye’nin Kişinev Büyükelçisi Halil Gürol Sökmensüer’e nezaket ziyaretinde bulundu.

Yerel yönetimlerin Türkiye dışındaki kardeş şehirlerle ilişkilerinin ele alındığı ziyarette gelecek dönemde yapılabilecek çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Kişinev’deki Türk misyonu ziyaretinin ardından 28 Ağustos’ta Kıpçak’taki törenlere katılan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve beraberindeki heyet, burada sevgi gösterileriyle karşılandı.

Sadi Kurtulan, Kıpçaklı heyetlerin bugüne kadar Türkiye’nin ulusal bayramlarına 3 kez iştirak ettiklerini hatırlatarak, kendilerine gelen davet üzerine meclis üyeleriyle birlikte bir iade-i ziyaret gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türk dünyası ile Anadolu arasında çok güçlü tarihî bağların bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kurtulan, “Cumhurbaşkanımız bizlere göreve geldiğimiz gün bir talimat verdi. Balkanlar’dan Orta Asya’ya, Adriyatik’ten Orta Doğu’ya kadar dünyanın birçok bölgesiyle irtibatımızı her daim güçlü tutmamız gerektiğini söyledi. ‘İnsanı yücelt ki devlet yücelsin’ anlayışıyla bizler, dil, din, ırk ayrımı yapmadan dostluk elimizi her coğrafyaya uzatıyoruz. Dünya her alanda hızlı bir değişimden geçiyor. Ülkeler arasında kurulan gönül köprüleri sınırları ortadan kaldırıyor, bizleri birbirimize daha çok yaklaştırıyor. Bizim hedefimiz, iki ülke insanlarını birbiriyle yakınlaştıracak yolları açmak. Ülkeler arasında kurulacak kardeşlik köprüleri ekonomik ve kültürel ilişkilerin güçlendirilmesinden geçiyor. Bunun için yalnızca belediyelerin değil, üniversitelerin, STK’ların ve iş dünyası gibi kurumların da işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. Önceki dönem Başbakan Yardımcımız Hakan Çavuşoğlu ile yaptığımız o günkü görüşmede Kıpçak’a TİKA aracılığıyla bir park ve meydan projesi kazandırıldı. Bizler hep bir ağacın dallarıyız. Ortak akıl ve iş birliği bizi aynı çatı altında geleceğe taşıyacak ve kültürel birlikteliğimizi devam ettirecektir” dedi.

Kıpçak Belediye Başkanı Oleg Garizan ise Türkiye ile her alanda işbirliğini önemsediklerini söyledi.

Garizan, “Türkiye bizim her zaman yanımızda oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bunun için müteşekkiriz. Türk dünyasına, Gagavuz kardeşlerine, mazlum milletlere yönelik girişimleri ve liderliğiyle bizleri yalnız bırakmıyor. Bu büyük liderlik, dilimizi ve ortak kültürümüzü geleceğe taşımamızı sağlıyor. Bölgemize yapılan çalışmaları memnuniyetle karşılıyoruz. Mustafakemalpaşa Belediyesi ile de yıllara dayanan güzel bir kardeşlik ilişkimiz var. İnanıyorum ki bu iletişim, ekonomik ve kültürel boyutlarda da kendini gösterecek ve güçlenecektir” dedi.

Törenin ardından heyet TİKA’nın Kıpçak’ta açtığı 600 kişilik anaokulunun yanı sıra yapımı devam eden park ve meydan projesinde incelemelerde bulundu.