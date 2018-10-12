Bursa'dan Gazze'ye destek

İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Gazze halkı için başlattığı yardım kampanyasına Bursa'dan da destek geldi.

Gazze'de abluka altındaki halkın sağlıktan barınmaya, eğitimden gıdaya kadar pek çok temel ihtiyacını karşılayamaması Türkiye'deki STK'ları harekete geçirdi. İHH'nın önderliğinde düzenlenecek destek çağrısı için vatandaşlar Ulucami'de kılınan cuma namazından sonra bir araya geldi. STK'lar adına konuşan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, “Gazze'de insanlar acılar içerisinde yaşıyor. Oradaki yaşam şartları düşünüldüğü zaman o insanlar nasıl ayakta durduğuna şaşırırsınız. Gazze'de geçimleri balıkçılıkla olan halka onu bile yapması izin verilmiyor. İsrail alınan hiçbir karara riayet etmiyor. Müslüman coğrafyalardaki herkes bir yerlere yetişmeye çalışıyor. Biz onlara yardım ettikçe güçleniyoruz. Biz sonuna kadar mazlumun yanında duran topluluğuz. Bizim dualarımızı ve desteklerimizi bekleyen kardeşlerimizi geri çevirmeyelim. Siyonistlerin tek dersi 1 Müslümanın ölmesidir. Bugün Gazze'ye destek zamanıdır. Biz fuzuli harcamalarımızı kıssak onlara gereken yardımın daha fazlasını yapmış oluruz” dedi.

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise, “Bütün bir İslam aleminin artık bir noktada bir araya gelmemiz ve mücadelemizi göstermemiz gerekiyor. Filistin söz konusu olduğunda herkesin gözlerini yumduğu ve sırtını döndüğü yerden bahsediyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın azim ve kararlılıkla dünya 5'ten büyüktür sözünün aslı burada yaşanan zulümdür. Buna sahip çıkmamız gerekiyor. Filistinlilerin bu mücadelesine hep birlikte omuz vermemiz gerekiyor” dedi.

Alanda toplanan vatandaşlar, ellerindeki ‘açlık seviyesi yüzde 65', ‘kirli su oranı yüzde 95', ‘günde 4 saat elektrik' gibi dövizlerle destek verdi. Eyleme Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi Gökhan Yünkül, Bursa Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanı Numan Şeker ve çok sayıda STK temsilcisi katıldı.