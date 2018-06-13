Bursa’dan Güneydoğu’ya ’Gönül Köprüsü’ kuruldu

Bursa’dan yola çıkan ekip üyeleri Bursa halkının yapmış olduğu bağışlarla Şanlıurfa ve Mardin’deki 450 ihtiyaç sahibi yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı aldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi, Ramazan Bayramı sebebiyle Mardin Nusaybin’de 200, Şanlıurfa’da ise 250 olmak üzere toplam 450 yetim çocuğa bayramlık elbise ve ayakkabı aldı. İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ve Teşkilat Başkanı Halil Asa ilk olarak Mardin İHH’ya kayıtlı 200 yetim çocukla buluştu. Bursa İHH Şube yöneticilerine Mardin İHH Başkanı Mehmet Timurağaoğlu, Nusaybin Temsilcisi Abdulhalim Aydın ve gönüllüler de eşlik etti.

Gönül Köprüsü çalışması sebebiyle İHH Bursa Şubesi ve Bursa halkına teşekkür eden Mardin İHH Başkanı Timurağaoğlu, "Bu mübarek günde Mardin’deki yetim çocuklarımızı unutmayarak onları giydirdikleri için teşekkür ediyor, gönül köprüsünün devamı için Bursa’daki kardeşlerimizin buraları unutmamalarını diliyoruz. Allah hayırlarını kabul etsin ve devamını nasip etsin" dedi.

Bursa İHH Şube başkanı Hüseyin Kaptan ise, "Bu bir kardeşlik köprüsüdür. Bu tür çalışmalar batının doğuyu tanıması için bir fırsat olur inşallah. Organizasyondan dolayı Mardin ve Nusaybin gönüllülerimize teşekkür ediyoruz. Giydirdiğimiz yavrularımızın mutluluğunu onlarla beraber yaşadık. Bu yavrularımızın bayrama güler yüzle girmelerine bizi vesile kıldığı için ne kadar şükretsek azdır" diye konuştu.

İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan ve Teşkilat Başkanı Halil Asa Mardin ziyaretinin ardından Şanlıurfa’ya geçerek Şanlıurfa İHH yetkililerinin eşliğinde 250 yetim çocukla buluşurken, yetim çocuklar kendileri için özel olarak kapatılan mağazada gönüllerince alışveriş yapma imkanı buldular.