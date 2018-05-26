Bursa’dan Iğdır ve Doğubazıt’a kardeşlik köprüsü

BTSO, Doğubayazıt Ticaret ve Sanayi Odası ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki en nadide eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı’nda anlamlı bir kardeşlik protokolüne de imza attı.

BTSO, Iğdır ve Ağrı’ya yaklaşık 50 kişilik iş adamı heyetiyle birlikte çıkarma yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur, BTSO Yönetim Kurulu Üyeleri ve iş dünyası temsilcilerinden oluşan heyet, Ağrı ve Iğdır’da önemli ziyaretler gerçekleştirdi.

Karabulak Karakolu’na ziyaret

Bursa heyeti ilk olarak Türkiye’nin uç noktası Karabulak’taki Jandarma Karakol Komutanlığı’nı ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, burada askerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Heyet ayrıca İshak Paşa Sarayı ve Ahmed-i Hani Türbesi’ne de ziyarette bulundu.

Tarihi İshak Paşa Sarayı’nda kardeşlik protokolü

BTSO, Türkiye’nin en önemli tarihi yapılarından olan İshak Paşa Sarayı’nda anlamlı bir protokole daha imza attı. BTSO Başkanı İbrahim Burkay ve Meclis Başkanı Ali Uğur ile Doğubeyazıt TSO Başkanı Ali Efe, iki oda arasındaki kardeşlik protokolünü İshak Paşa Sarayı’nda imzaladı. Heyet ayrıca progam kapsamında Iğdır TSO Başkanı Kamil Arslan ve Meclis Başkanı Tahir Talay’ı ziyaret etti. Ziyaretin ardından BTSO ve Iğdır TSO arasında da bir kardeşlik protokolü imzalandı. Program boyunca Doğubayazıt Belediye Başkan Vekili ve Kaymakamı Ulaş Akhan da Bursa heyetine eşlik etti.

Kardeşlik iftarı

Başkan Alinur Aktaş ve İbrahim Burkay ile beraberindeki heyet, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve BTSO’nun katkılarıyla Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen ‘Kardeşlik İftarı’nda yaklaşık 3 bin kişi ile birlikte orucunu açtı. Doğubayazıt Kaymakamlığı yanında kurulan iftar çadırında ortaya çıkan tablo iki şehir arasındaki birlik ve beraberliği bir kez daha gözler önüne serdi.

“Biz et ve tırnak gibiyiz”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türkiye’de yaşayan herkesin et ve tırnak gibi olduğunu dile getirerek, şöyle konuştu:

“Geçen yıl İnegöl Belediye Başkanı olduğum dönemde Doğubayazıt Belediyesine danışman olarak görevlendirildim. Buraya katkı, destek vermeye çalıştık. Çok değerli kaymakamımız ve dostumuz Ulaş Akhan kardeşim burada önemli çalışmalara imza attı. Doğubayazıt değişmeye başladı, caddeler ve sokaklar güzelleşti, tarihi mekanlar ortaya çıktı."

Bursa ve Doğubayazıt arasındaki kardeşlik ilişkisinin BTSO ve Doğubayazıt TSO arasında resmiyete dönüştüğünü kaydeden Başkan Aktaş, “Ramazan ayının bereketini ve paylaşım ayı özelliğini iş insanlarımızla birlikte Doğubayazıt’ta yaşayalım dedik. Bursa iş dünyamız ile birlikte güzel bir kardeşlik protokolüne aracılık etmekten mutluyum. İshak Paşa Sarayı bu bölgenin sembol mekanarından birisi. Böyle bir mekanda kardeşlik protokolünün imzalanması çok anlamlı” diye konuştu.

İbrahim Burkay: “Her zaman yanınızdayız”

Bursa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte düzenlenen organizasyonla iki bölge insanları arasındaki kardeşlik bağının daha güçlenmesini amaçladıklarını kaydeden BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Bursa olarak her zaman bölge insanamızın yanında olduğumuzu göstermek için buraya geldik. Bursa iş dünyası olarak her zaman Ağrı, Iğdır ve Doğubayazıt’taki kardeşlerimizin yanında olacağız” diye konuştu.

Anlamlı protokol

Doğubayazıt TSO ile Osmanlı Devleti’nin Anadolu’daki en nadide eserlerinden olan İshak Paşa Sarayı’nda imzalanan kardeşlik protokolünün ayrı bir anlam taşıdığını belirten Başkan Burkay, “Bilgi ve birikimimizi bölgedeki iş dünyası temsilcilerimizle paylaşabiliriz. Bizler Bursa olarak bölgedeki iş insanlarımıza her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Geçmişten günümüze ve geleceğe aktarılacak olan kardeşlik mesajının böylesine önemli bir mekanda imzalamış olması ayrı bir anlam taşıyor” dedi.

"Kardeşlik devam ederse, İslam coğrafyası huzura kavuşacak"

Doğubayazıt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ulaş Akhan, Doğubayazıt’ın son 2 yılda çok ciddi değişim geçirdiğini anımsatarak, “Bizler kardeşliğimizi, muhabbetimizi, sevgimizi devam ettirirsek, samimiyetle, içtenlikle, birbirimize kardeş gibi davranma şuuruna erişirsek, inşallah memleketimiz de huzur bulacak, İslam alemi de huzur bulacak" diye konuştu.