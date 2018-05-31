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31 Mayıs 2018 10:05

Bursa’dan Kars’a kitap köprüsü

İstihdama destek olmak amacıyla Kars’ta çağrı merkezi açan UEDAŞ, sosyal medyadan başlatılan kampanyayı karşılıksız bırakmadı.

Bursa’dan Kars’a kitap köprüsü

31 Mayıs 2018 10:05

Kars’ın Susuz ilçesine bağlı İncesu Köyü’nde bulunan 75. Yıl İMKB Yatılı Bölge Okulu’na bin adet kitap hediye etti. Bursa’dan gönderilen İlkokul düzeyinde kitaplar UEDAŞ’ın çağrı merkezi yetkililerince teslim edildi.


Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım A.Ş. (UEDAŞ) köy okullarındaki çocukların geleceğe umutlu bakmaları amacıyla hayata geçirdiği, “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” projesinde sadece faaliyet gösterdiği bölgeye değil bu kez de Kars’a el uzattı. Proje kapsamında Kars’ın Susuz İlçesi İncesu Köyü’nde bulunan 75. Yıl İMKB YİBO’ya ilkokul düzeyinde bin adet kitap hediye etti.


Öğretmenlerin sosyal medyadan başlattığı kampanya ile buradaki ihtiyacı öğrenen UEDAŞ, “Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat” Projesi kapsamında toplanan bin adet kitabı Kars Çağrı Merkezi Yetkilileri aracılığıyla okula gönderdi. Öğretmen ve öğrencilerin kitap kolilerini açarken gözlerindeki sevinç ve heyecan görülmeye değerdi. Yeni kitaplarına kavuşan öğrenciler, UEDAŞ yetkilerine teşekkür ettiler.


UEDAŞ’ın 2014 yılında başlayan ’Bi Kitap Daha Aydınlık Bi Hayat’ projesi kapsamında, bugüne kadar 13 köy okulu kütüphaneye kavuşurken, toplamda 30 binin üzerinde kitap çeşitli okullardaki kütüphanelerde öğrencilerle buluştu.




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