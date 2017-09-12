Bursa’dan Sırbistan’a Osmanlı şehitliği

Tarihi ve kültürel miras çalışmalarında sadece Bursa’yı değil bütün Osmanlı coğrafyasını kucaklayan ve bugüne kadar Bosna Hersek, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan’daki ecdat emanetlerini gün yüzüne çıkaran Büyükşehir Belediyesi, şimdi de Sırbistan’da şehit olan ecdadın izlerini ortaya çıkarıyor. 1699 yılında yapılan Karlofça antlaşması ile son bulan ve 16 yıl süren savaşlarda şehit olan 25 bin Osmanlı askerinin bulunduğu mezarlık şehitlik olarak yeniden düzenlenecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Sırbistan’ın İndjija Belediyesi arasında imzalanan iyi niyet protokolüyle 25 bin Osmanlı ve 8 bin 500 Avusturya Macaristan askerinin bulunduğu mezarlık şehitliğe dönüştürülecek ve bir de şehitlik anıtı yapılacak.

“Ecdadın izlerini unutturmayacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ve Sırbistan’ın İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak, iki ülke ilişkileri açısından da büyük önem taşıyan iyi niyet sözleşmesini imzalamak için Dobruca Sosyal Tesisleri’nde bir araya geldi. Sırbistan’ın Novi Sad Belediyesi Başkanvekili Smardzic Dragolijub’un da katıldığı törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Balkanlardaki ecdat izlerinin gün yüzüne çıkarılması maksadıyla önemli bir iş birliğini hayata geçirdiklerini söyledi. Osmanlı’nın yüzyıllarca hüküm sürdüğü, medeniyeti ve adaleti götürdüğü Balkan coğrafyasında hayırsever işadamlarının da sponsorluğuyla bugüne kadar 60’ın üzerinde tarihi eseri restore ettiklerini dile getiren Başkan Altepe, “Bugün de Karlofça antlaşması ile kaybettiğimiz topraklarda şehit düşen ecdadımızın izlerini ortaya çıkaracak önemli bir işbirliğine gidiyoruz. Yaklaşık 4 asır sonra 25 bin şehidimizin bulunduğu alanı Çanakkale’de olduğu gibi orijinal bir şehitliğe dönüştüreceğiz. Şehitliğe bir de şehitlik anıtı yapacağız. Böylelikle ecdadımızın izlerini unutturmayacağız. İki belediye arasındaki dostluk ve işbirliği içinde örnek bir çalışmayı hayata geçireceğiz” dedi.

Başkan Altepe, imzalanan iyi niyet sözleşmesinin ayrı zamanda iki şehir arasında ekonomi, ticaret, eğitim ve turizm sektörlerinde karşılıklı iş birliği, kültürel, sosyal, sanatsal ilişkilerin kurulması ve geliştirilmesini de kapsadığını sözlerine ekledi.

İndjija Belediye Başkanı Vladamir Gak da Bursa ile İndjija arasında iş birliği için ilk adımı atmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “İyi niyetin kağıt üzerinde kalmayan hemen harekete geçilmesi noktasında çok ümitliyiz. İndjija’da Bursa gibi Sırbistan’ın çok çeşitliliği olan bir şehri. Aynı zamanda tarihi ve coğrafi bir yol üzerindeyiz. Biz de 25 bin Türk şehit mezarının belli olmasını istiyoruz. Burada çok iyi karşılandık. Her şey için çok teşekkür ediyorum ve başkanımızı en kısa zamanda şehrimizde görmek istiyorum” diye konuştu.

Daha sonra Başkan Altepe ve konuk belediye başkanı iki şehir arasındaki iyi niyet sözleşmesini imzaladı.