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31 Mayıs 2018 18:35

Bursa’dan Suriye’ye 10 tır gıda yardımı

Ramazan ayında Suriyelilere ulaştırılmak üzere yardım kampanyası düzenleyen İHH 10 tır gıdayı Suriye’ye gönderdi.

Bursa’dan Suriye’ye 10 tır gıda yardımı

31 Mayıs 2018 18:35


İHH’nın Bursa’da hayırseverlerden topladığı 10 tır yardımı Suriye’ye dualarla uğurlandı. İçinde gıda malzemeleri ve çocuklara bayramlık olan 10 tır yardım malzemesi Suriye’ye ulaştırılmak üzere yola çıktı. BUTTİM fuar alanından hareket eden tırlar Suriye’de zor şartlarda yardım bekleyenlere umut olacak. Yapılan yardımla ilgili Konuşan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaptan, “Ramazan ayının ortasındayız. Bizde Suriye’deki kardeşlerimizin yüzünü güldürme adına Ramazan’ın başında bir hedef koymuştuk. Bursalı firmaların desteğiyle Ramazan ayında 25 tıra ulaştık” dedi.




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