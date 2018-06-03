Baitussalam Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, AFAD ve Öztürk Geri Dönüşüm işbirliği ile 9 tır gıda malzemesi (15 bin koli) yardımı Suriye’ye dualarla uğurlandı. Bir fabrikanın önünden hareket eden tırlar Suriye’de zor şartlarda yardım bekleyenlere umut olacak. Yapılan yardımla ilgili konuşan Nihat Öztürk, “9 tırın içinde özellikle ramazan ayında olmamız sebebiyle gıda yardımı kolileri var. Bu hafta içerisinde planlamakta olduğumuz bir program daha var, 2 konteyner da ilaç yardımında bulunacağız. Suriye’deki savaşın başlangıcından beri hep mazlum Suriye halkının yanında olduk. Bu yardımların Suriye halkına ulaşmasında katkısı olan herkesten Allah razı olsun. Bu yardımlarımız aralıklara devam edecek” dedi.

Yapılan konuşmanın ardından tırlar okunan dualarla uğurlandı. Baitussalam Vakfı, Türkiye Diyanet Vakfı, AFAD ve Öztürk Geri Dönüşüm işbirliği toplamda 9 tur Suriye’ye gönderilmiş oldu.