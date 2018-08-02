Bursa’dan Suriye’ye yardım konvoyu

6’sı gıda, 3’ü temizlik malzemeleri yüklü 9 TIR, BUTTİM Fuar Alanı’nda yapılan törenin ardından dualarla Suriye’ye uğurlandı. Törene Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, Bursa milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Osman Mesten, Emine Yavuz Gözgeç, Ahmet Kılıç, Muhammed Müfit Aydın, Zafer Işık ve Vildan Yılmaz Gürel ile İHH Şube Başkanı Hüseyin Kaplan katıldı.

Alinur Aktaş, Bursa’dan Suriye’ye gönderilen yardım TIR’ı sayısının son organizasyonla birlikte 679’a ulaştığını açıkladı. Şartlar elverdikçe mazlum coğrafyalara el uzatmaya devam ettiklerini belirten Başkan Aktaş, “Son günlerde cumhurbaşkanımızın bu konuyla alâkalı hassasiyetleri, ülkemizdeki herkese tezahür etti. İHH, hayırlı çalışmalara aracılık eden bir kurum. Özellikle Suriye’deki insanlar için ciddi bir gayretin içerisindeler. Büyükşehir Belediyesi olarak bizden yardım talebinde bulunulduğunda, buna kayıtsız kalmadık. Mazlum coğrafyalar için yoğun bir çalışmanın içerisine girdik. Yapılan yardımlar, inşallah bundan sonraki sürecimizin bereketi olacak. Necip Türk Milleti’nin bileği, inşallah hiçbir zaman bükülmeyecek” dedi.

Suriyeli mazlumlara destek olmak hedefiyle savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa’da başlatılan yardım seferberliğinin devam ettiğini vurgulayan İHH Bursa Şube Başkanı Hüseyin Kaplan da yaptığı açıklamada, ”Orada sıkıntı hâlâ bitmedi. Hududun ötesinde binlerce insan çadırlarda yaşıyor. Son zamanlarda her gün 2 milyon ekmek dağıtımı yapıyorduk, fakat şu anda un eksikliğinden dolayı fırınlar durmaya başladı” ifadelerini kullandı.

Edilen duaların ardından, 9 TIR dolusu yardım malzemesi tekbirlerle Suriye’ye uğurlandı.