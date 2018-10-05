Bursagaz 1 milyon aboneye ulaşmanın heyecanını yaşıyor

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, kısa bir süre sonra 1 milyon aboneye ulaşacak.

“1 milyona az kaldı” sloganıyla duyurulan kampanya çerçevesinde 1 Ekim - 31 Aralık tarihleri arasında ilk defa Bursagaz abonesi olanlar arasında yapılacak çekilişle beş kişiye elektrikli scooter hediye edilecek.

Bursa halkına en güvenilir, konforlu ve temiz yakıtı ulaştırmayı kendilerine görev edindiklerini söyleyen Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden,1 milyon aboneye hizmet vermenin heyecanını duyduklarını, düzenledikleri kampanyada, şirketin çevreci olmasına dikkat ederek elektrikli scooterda karar kıldıklarını ifade etti.

İlk defa abonelik işlemi yaptıran ve abone bağlantı bedelini ödeyerek abonelik işlemini kesinleştiren konut ve ticarî kullanıcılar bir çekiliş hakkı kazanacak. 7 Ocak Pazartesi günü saat 14.00'da Bursagaz genel müdürlük binasında noter huzurunda ve halka açık olarak gerçekleştirilecek çekilişte asil ve yedek talihliler belirlenecek. Kampanyada beş kişiye elektrikli scooter hediye edilecek.