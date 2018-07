Bursagaz Arama Kurtarma Ekibi 5 yaşında

Bursagaz’ın arama kurtarma ekibi BURAK (Bursagaz Arama Kurtarma), sadece Bursa’nın değil Türkiye’nin her köşesine yardıma gitmek için hazır bekliyor. Kurulduğu 2013 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren BURAK, kurulduğu yıldan bu güne AFAD ile birlikte koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütüyor ve tatbikatlarda yerini alıyor. 2013 kış sezonuyla birlikte aktif olarak çalışmalarına başlayan BURAK, eğitimler ve tatbikatlarla kendini geliştirmeye devam ederek 2014 yılında da su altı arama kurtarma faaliyetlerine katılmaya başladı. 2015 yılında su altı dalışında sahip olduğu tek yıldızı ikiye çıkaran BURAK, tam teşekküllü bir arama kurtarma ekibi olmak için çıktığı yolda önemli adım atmış oldu. BURAK Ekibi 2015 yılı itibarıyla da su altı arama kurtarma faaliyetlerinde aktif olarak yer alıyor. AFAD (Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) ile ‘Karşılıklı Yardım ve İşbirliği Protokolü’ bulunan BURAK, gönüllülerden oluşan ekibini ve ekipmanlarını her yıl yenilemeye ve genişletmeye devam ediyor. Bursagaz’ın BURAK ekibi, son olarak 2018 yılında Deprem Haftası etkinliklerinde halkın önüne çıktı.

Amaçları, çalışmaları ve işbirliklerini her fırsatta anlatan BURAK ekibi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Bursa AFAD İl Müdürlüğü’nün düzenlediği Bursa il acil durum masası saha 2018 tatbikatlarında da yerini aldı. 2013’te yola çıkan BURAK ekibinin 5 yıllık yolculuğu sonunda geldiği nokta, ekibin sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin her bir köşesine yardım etmeye gitmek için hazır olduğunu bir kez daha gösteriyor.