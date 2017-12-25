Bursagaz, çalışanları ve aileleriyle bir araya geldi

Podyum Davet’teki buluşmaya 750’ye yakın Bursagaz çalışanı ve aile üyeleri katıldı. Bursagaz çalışanlarının aileleri, Bursagaz ve EWE Turkey Holding’in faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Çalışanların emekleri ve ailelerinin desteği ile Bursagaz’ın Türkiye’nin en büyük doğal gaz şirketlerinden biri olduğunu belirten Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp, “2017’yi tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi başarılı bir şekilde kapatabilmemizin arkasında birlik ve beraberliğimizden aldığımız güç ve işimize olan tutkumuz var. Bizi biz yapan en güzel şeylerden biri de şartlar ne olursa olsun, tıpkı bir aile gibi birbirimize sahip çıkabilmemiz ve zorluklara karşı birlikte göğüs gerebilmemiz” dedi.

Hobi molaları gibi personel motivasyonunu yükseltmeye yönelik faaliyetlerine devam eden Bursagaz, kahvaltıda çalışanlarının aileleriyle bir araya geldi. Çocuklar için animasyon gösterilerinin yer aldığı program hediye çekilişinin ardından sona erdi.