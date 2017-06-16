BURSAGAZ çalışanları ve iş ortakları iftarda bir araya geldi

Bursagaz ailesi iki ayrı iftar yemeğinde buluştu. Bursagaz çalışanları için düzenlenen iftar yemeğine, EWE Türkiye grup şirketleri çalışanlarının da aralarında bulunduğu 450 kişi katıldı. EWE Turkey Holding Genel Müdürü Frank Quante ve Bursagaz Genel Müdürü Markus Rapp’ın da katıldığı iftar yemeğinde, Türkiye ikincisi olan Bursa Yıldızları basketbol takımı da Bursagaz yönetiminden hediyelerini aldı. Bursagaz, basketbolda 16 Yaş Altı Erkekler kategorisi Türkiye ikincisi olan Bursa Yıldızları’na sürpriz yaparak, tüm takımı Eylül ayında oynanacak olan Türkiye ve Rusya milli basketbol maçına götüreceğini duyurdu.

Yeni bir dönemin başladığına dikkat çeken EWE Turkey Holding Genel Müdürü Dr. Frank Quante, "Bu yıl Türkiye’de enerji sektöründeki 10. yılımızı kutluyoruz. Büyümeye devam ediyor ve müşteriyi odağımıza alıyoruz. Müşterilerimize doğal gaz, elektrik ve telekomünikasyon ürünleri sunuyor ve müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Ayrıca, gaz şebekelerimize yatırım yapmaya devam ediyoruz" dedi.

500’ü aşkın misafir Bursagaz’ın iftar yemeğinde buluştu

Bursagaz ailesi ise iş ortaklarıyla iftar yemeğinde buluştu. Aralarında üst düzey yöneticilerin de olduğu 500’den fazla misafir, Bursagaz’ın davetlisi olarak bir araya geldi. İftar yemeğine Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden de katıldı. 2017’de 21 milyonluk yatırım yaparak, şehir merkezi, Gölyazı, Karabalçık, Gürsu, Ağaköy ve Cambazlar’ı da doğal gazla buluşturmayı hedeflediklerinin altını çizen Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, "25 yıldır Bursa’nın güvenle ısınması için emek veren ve geleceğin mimarı olan çalışanlarımıza, bize güvenen, bizi tercih eden müşterilerimize ve siz değerli iş ortaklarımıza tekrar teşekkür ediyorum. Tüm bu projelerimizi, yatırımlarımızı ve çalışmalarımızı, Bursagaz ailesinden ve siz değerli iş ortaklarımızdan aldığımız güçle gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Özden, misafirlerin yaklaşan ramazan bayramını da tebrik ederek konuşmasını sonlandırdı.