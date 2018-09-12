Bursagaz Doğa Kulübü, Uludağ'da 90 poşet çöp topladı

Bursagaz Doğa Kulübü, il genelinde gerçekleştirdiği çevre temizliği faaliyetlerine Uludağ'da devam etti. Piknik alanlarında çöp poşeti dağıtıp vatandaşları bilgilendiren kulüp üyeleri iki günün sonunda Uludağ yamaçlarında toplam 90 poşet çöp topladı.

Bursagaz tarafından kurulan ve desteklenen Bursagaz Doğa Kulübü, şehrin dört bir yanında faaliyetlerini sürdürüyor. Kış aylarında sokak hayvanlarını besleyen, yaz aylarında ise profesyonel dalgıçlarla birlikte su altını temizleyen, ardından Bursa Hamak Festivali'nde mıntıka temizliği yapıp kuş yuvaları kuran Bursagaz Doğa Kulübü, şimdi de Uludağ'da kapsamlı bir çevre temizliği etkinliği düzenledi. Bakacak Bölgesi'nde kurdukları çadırlarda iki gün konaklayan kulüp üyeleri; Zirve Tesisleri Ormanlık Bölgesi, Uludağ Kayak Merkezi Ormanlık Tesisleri Bölgesi, Uludağ Dere Yatağı Şelale Bölgesi ve Bakacak Piknik Alanları Bölgesi'nde temizlik faaliyetleri gerçekleştirdi.

İki gün boyunca piknik alanlarında çöp poşetleri dağıtan kulüp üyeleri, vatandaşları çevre temizliği konusunda bilgilendirdi. Özellikle mangal ateşi konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapan üyeler, gün içinde belirledikleri bölgelerde mıntıka temizliği yaptı. Akşam saatlerinde piknikçilere dağıttıkları çöp poşetlerini toplayan kulüp üyeleri, iki günün sonunda bölgeyi toplam 90 poşet çöpten arındırdı. Çöpleri konteynırlarına bırakan üyeler, plastik, cam metal atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını da sağladı.

Bursagaz Doğa Kulübü Başkanı Murat Yiğit, Uludağ'da gerçekleştirdikleri faaliyet hakkında bilgi verdi. ‘Doğayı yaşat ki geleceğimiz yaşasın' sloganıyla Bursa'nın dört bir yanında çalıştıklarını ve vatandaşları bilgilendirdiklerini söyleyen Yiğit, “Yeşil Bursa'mızın nefes kaynağı, ülkemizin gözbebeği olan Uludağ'ın yemyeşil yamaçlarında çevre temizliği için hafta sonu kamp kurduk. Gönüllü kulüp üyelerimizle birlikte çöpleri toplayıp doğamızı bir nebze de olsa temiz tutmaya çalıştık. Elbette en önemlisi bu çöplerin hiçbir zaman birikmemesi. Biz de bu doğrultuda temizlik faaliyetlerimizin yanı sıra bilinçlendirme çalışmalarımıza da devam edeceğiz” dedi.