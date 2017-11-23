Bursagaz dünya ile buluştu

“Organizasyonel Sürdürülebilirlik Uygulamaları” isimli webinarda 20’yi aşkın ülkeden katılımcılarla bir araya gelen Bursagaz iş mükemmelliği ekibi, sosyal, çevre ve ekonomik açıdan sürdürülebilirlik stratejileri, paydaş dengeleme perspektifi, sürdürülebilirlik raporlama metodolojisi, GRI standartlarının EFQM mükemmellik modeline ve sürdürülebilirlik yaklaşımına entegrasyonu konularında bilgiler verdi.

Başta Avrupa olmak üzere dünyada 30 binden fazla kuruluş, EFQM mükemmellik modelini bir yönetim modeli olarak kullanıyor. Bursa Kalite Büyük Ödülü ve EFQM Avrupa kalite büyük ödülü sahibi olan Bursagaz, geleceğini sürdürülebilir kılmak için geniş bir perspektifle ele aldığı "Bursagaz sürdürülebilir mükemmellik yaklaşımı" uygulamasını her geçen gün daha ileri götürmeye devam ediyor. Sürdürülebilirliğin önemine vurgu yapan bu yaklaşım, Bursagaz’ın sürdürülebilir kurumsal mükemmellik anlayışı doğrultusunda, EFQM mükemmellik modeli ile diğer global model ve standartların entegrasyonu ile hayata geçiriliyor.