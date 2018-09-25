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Bursagaz Fotoğrafçılık Kulübü, Tirilye'nin tarihî sokaklarını fotoğrafladı

Bursagaz tarafından kurulan Fotoğrafçılık Kulübü, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği faaliyetlerine Tirilye’de devam etti.

Bursagaz tarafından kurulan Fotoğrafçılık Kulübü, şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği faaliyetlerine Tirilye'de devam etti. Kulüp üyeleri Trilye'nin tarihî sokaklarını ölümsüzleştirdi.


Fujifilm Eğitim Merkezi iş birliğiyle Tirilye'yi gezen kulüp üyeleri, Taş Mektep, Dündar Evi, Fatih Camii ve Tabut Ev gibi tarihi mekânları fotoğrafladı. Birbirinden güzel fotoğraflar çeken üyeler, Fujifilm X serisine ait tüm makine ve objektifleri de deneme fırsatı buldu.


Şehir hayatının koşuşturması içinde Tirilye gibi tarihî ve tabiî güzellikler sunan yerlere gelmeyi zaman zaman ihmal edebildiklerini söyleyen kulüp üyeleri, bölgeyi fotoğraflamaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.Kulüp Başkanı Volkan Korkmaz, “Kulüp üyelerinin fotoğrafçılık alanında gelişimlerini sağlayabilmek adına çeşitli fotoğrafçılık eğitimleri alıp bunları pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Bu çerçevede Muradiye Külliyesi, Hanlar bölgesi, Yeşil ve merkezde gündüz ve gece çekimleri yaptık. Şimdi de Tirilye'yi fotoğrafladık. Fotoğraf gezilerimizin ardından çektiğimiz tüm fotoğrafları değerlendirerek açacağımız sergi ile bu emeğimizi taçlandırmak istiyoruz. Bu çalışmaları hayata geçirmemiz için bizlere fırsat tanıyan yönetimimize tekrar teşekkür etmek isterim” diye konuştu.

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