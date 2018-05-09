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09 Mayıs 2018 12:49

Bursagaz, güvenli doğalgaz eğitimi verdi

Bursa’nın en büyük çocuk festivali "Baharda Balat’ta Anne Çocuk Festivali" ünlü isimlerin de katılımıyla 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirildi.

Bursagaz, güvenli doğalgaz eğitimi verdi

09 Mayıs 2018 12:49

Balat Ormanı’nda düzenlenen etkinlikte, Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz da yer aldı. Çocuklara güvenli doğal gaz kullanımıyla ilgili bir eğitim veren Bursagaz, origami etkinliğiyle de çocuklara eğlenceli anlar yaşattı.


Türkiye’nin en büyük doğalgaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, kurumsal sosyal sorumluluk projelerine tam gaz devam ediyor. Konserler, söyleşiler ve aktivitelerle ebeveynleri ve çocuklarını buluşturan, Bursa’nın en büyük çocuk festivali “Baharda Balat’ta Anne Çocuk Festivali”, 4-6 Mayıs tarihleri arasında Balat Ormanı’nda düzenlendi. Bursagaz da çalışanlarıyla birlikte festivalde yerini alarak, çocuklara güvenli doğal gaz eğitimiyle ilgili bir sunum yaptı.



"Doğalgaz bilinçli kullanıldığında en güvenli yakıtlardan biridir"


Doğalgazın bilinçli bir şekilde kullanıldığı takdirde en güvenli yakıtlardan biri olduğunun altını çizen Bursagaz Kurumsal İletişim Birim Yöneticisi Gamze Çelebi, “Bu noktada doğalgaz dağıtım şirketlerine büyük sorumluluk düşmektedir. Bursagaz olarak, bu sorumluluk bilinciyle sadece şebekemize güvenlik yatırımları yapmakla kalmıyor, güvenli doğalgaz kullanımıyla ilgili halkımızı da bilinçlendiriyoruz. Bilgilendirici sunumları için Pazarlama Birimi Temsilcilerimiz Serap Bilgetürk ve Neşe Bedirhanoğlu başta olmak üzere tüm Bursagaz ailesine eğitim konusunda gösterdikleri hassasiyet için teşekkür etmek istiyorum. Farkındalığı yüksek, bilinçli ve donanımlı bir neslin yetiştiğine olan inancımız tam” diye konuştu.


Festivale katılan çocuklar, Bursagaz çalışanlarından Ömer Yılmaz İnci’nin Origami etkinliğiyle de hem öğrendi hem de eğlendi. Ömer Yılmaz İnci, çocuklara origami etkinliği sırasında Bursagaz Doğal Gaz Acil Hattı 187’nin önemi hakkında da bilgi verdi.




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