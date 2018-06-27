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27 Haziran 2018 16:12

Bursagaz müşterilerine özel dünya kupası fırsatları

Bursagaz, Dünya Kupası süresince doğal gaz dönüşüm kampanyasına katılan ilk 200 kişiye Bursaspor forması hediye edecek.

Bursagaz müşterilerine özel dünya kupası fırsatları

27 Haziran 2018 16:12

Ayrıca grup şirketlerinden Millenicom, genel müdürlük binasında çok avantajlı internet hizmetinden faydalanmak için müracaat eden ilk 100 kişiye futbol topu hediye ediyor.


Türkiye’nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, 2018 Dünya Kupası’nı çeşitli hediyeler ve faaliyetlerle kutluyor. Bursagaz’ın 2018 Dünya Kupası süresince doğal gaz dönüşüm kampanyasına katılan ilk 200 kişiye Bursaspor forması hediye ediliyor. Bursagaz Genel Müdürlük binasında yer alan müşteri hizmetlerinde Millenicominternet abonesi olan ilk 100 Bursagaz müşterisine de futbol topu hediye ediliyor.


Bursagaz, Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile başlattığı doğal gaz dönüşüm kampanyası çerçevesinde doğal gaz abonesi olmak isteyenleri, kampanyaya katılan yetkili iç tesisat firmaları aracılığıyla avantajlı taksit imkanları ve fiyatlarla buluşturuyor.


“Mavi Bir Gökyüzü, Yeşil Bir Bursa için Doğal Gaza Geçin!” sloganıyla Bursa’nın tamamını doğal gazla buluşturmayı hedefleyen Bursagaz’ın doğal gaza geçişi kolaylaştıran kampanyasına katılanlar, yetkili iç tesisat firmalarının sunduğu 1.800 TL’den başlayan tesisat dönüşüm maliyetlerinden yararlanma fırsatı yakalıyor. Yetkili finansman kuruluşu Hemenal ise kampanyaya katılanlara 85 TL’den başlayan rakamlarla 48 ay vadeli uygun taksit imkanları sunuyor. Ayrıca kampanya kapsamında Bursagaz da müşterilerine güvence bedeline 10 taksit imkanı sağlıyor.




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