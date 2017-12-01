Bursagaz öğrencilere doğal gazın kimyasını anlattı

Uludağ Üniversitesi öğrencilerine “doğal gaz kimya” adı altında eğitim veren Bursagaz İş Mükemmelliği Ekibi, doğal gaz moleküllerinin 3 boyutlu yapılarını öğrencilere modeller aracılığıyla gösterdi. Bursagaz İş Mükemmelliği Temsilcisi ve Kimyager Murat Aksum’un doğal gazın ve bileşenlerinin kimyasını anlattığı “Doğal Gaz Kimya” eğitimi, konu ve kapsam bakımından da bir ilk olma özelliği taşıyor. Uludağ Üniversitesi Doğalgaz ve Sıhhi Tesisat Bölümü’nden 15 öğrenci ve 2 akademisyenin katıldığı eğitimde, sürdürülebilirlik için büyük önem taşıyan emisyon takibi konusuna işaret eden Bursagaz, güvenli doğal gaz kullanımına da dikkat çekti.

Gerçekleştirdikleri eğitimlerle geleceğin profesyonellerini doğal gaz sektörüne en iyi şekilde hazırlamayı hedeflediklerini belirten Bursagaz İş Mükemmelliği Birim Yöneticisi Tuğçe Balarısı, “Uludağ Üniversitesi öğrencilerine her dönem farklı eğitimler veriyoruz. İş Mükemmelliği Ekibimizle doğal gazın kimyasını anlattığımız “Doğal Gaz Kimya” eğitimimiz ise konu olarak bir ilk olma özelliği taşıyor. “Doğal Gaz Kimya” eğitimimizi yeni gelen öğrenciler için tekrar uygulamak planlarımız arasında. EWE Turkey Holding ve Grup Şirketleri için eğitim her zaman öncelik olarak gelmiştir. Ülkemizin geleceğini eğitim ve öğretimin şekillendireceği bilinciyle, üniversite iş birliklerine ve farklı konulardaki eğitimlerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Daha önce doğal gaz mevzuatı, acil müdahale, bakım-arıza ve doğalgaz şebekesi bakım faaliyetleri gibi konularda eğitimler veren Bursagaz, üniversite öğrencilerini doğal gaz sektörüne hazırlamaya devam edecek.