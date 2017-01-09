Bursagaz’a 2 yeni atama

EWE Turkey Holding şirketlerinden Bursagaz, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bige Tınmazsoy Susuzlu, Bursagaz’ın yeni İnsan Kaynakları Müdürü oldu. Tınmazsoy Susuzlu, performans yönetimi, liderlik ve yetenek geliştirme alanlarında tecrübesiyle, Bursagaz’ın İK stratejilerine yön verecek. Susuzlu, “İK alanında önemli başarılar elde eden Bursagaz ailesine katılmaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Enerji sektörünün en önemli dinamiklerinden biri olan insan kaynağının sürekli gelişim ile hizmet kalitesine etki edecek şekilde değerlendirilmesi ve aynı zamanda mutlu ve yetkilendirilmiş çalışanlar ile büyük bir aile olmanın keyfini yaşayacağımız projelere hep birlikte imza atacağız.” dedi.

Bursagaz’ın yeni Kurumsal İletişim Yöneticisi ise Gamze Demirbaş Çelebi oldu. Çelebi, İstanbul ve Bursa’daki kurumsal şirket ve iletişim ajansı tecrübeleriyle Bursagaz’ın marka yönetimi, kurum itibarı, iç ve dış iletişim sürekliliği, kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ve basın ilişkilerini yürütecek.