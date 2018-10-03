Bursagaz'dan alt yapı kuruluşlarıyla iş birliği

Türkiye'nin en büyük doğal gaz dağıtım şirketlerinden Bursagaz, alt yapı hizmeti sunan BUSKİ ve Limak Enerji Uludağ Elektrik ile birlikte ortak projeler geliştirerek Bursa halkına daha iyi hizmet sunmak adına iş birliği yapmaya başladı.

Bursa'nın tamamına doğal gaz ulaştırmak için faaliyetlerini aralıksız sürdüren Bursagaz, şehirde alt yapı hizmetleri sunan BUSKİ ve Limak Enerji Uludağ Elektrik ile iş birliğine gitti.

Bursa halkına daha iyi hizmet sunabilmek adına ortak projeler geliştirme kararı alan üç şirket, ilk toplantılarını 24 Eylül Pazartesi günü Bursagaz Genel Müdürlük binasında yaptı. Bursagaz ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, üç şirketin ilgili birimlerinden yetkili isimler katıldı.

Müşteriye daha kaliteli hizmet verebilmek maksadıyla bir araya gelinen toplantıda ortak iş süreçleri belirlendi. Farklı ve yenilikçi servislerle hizmet kalitesini artırmayı hedefleyen şirketler, hayata geçirilecek projeleri masaya yatırdı. Bundan sonraki aşamada, belirlenen ekipler projeler üzerinde detaylı çalışmalar gerçekleştirecek ve Bursa halkının hizmetine sunacak.

Bursagaz, BUSKİ ve Limak Enerji Uludağ Elektrik yetkileri, periyodik olarak yapacakları toplantılar ile iş birliğinin geliştirilmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini açıkladı.