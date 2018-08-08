Bursagaz’dan dağ ilçelerine 137 milyon liralık dev yatırım

Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinin belediye başkanlarına ziyarette bulunan Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, ilk yatırımbaşlangıcınıAğustos ayının ilk haftasında Keles’te gerçekleştireceklerini söyledi. Dağ ilçeleri için planlanan yatırımın toplam bedeli ise 137 milyon TL.

Bursa’nın dağ ilçelerini doğal gaza kavuşturmak için EPDK’ya (Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu) yaptığı başvuru olumlu sonuçlanan Bursagaz, çalışmalar öncesinde ilçelerin belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Keles, Harmancık, Büyükorhan ve Orhaneli belediye başkanlarını ziyaret eden Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, Proje Müdürü Melih Çetinkaya ve Genel Müdürlük Danışmanı Mehmet Yaşar Çerçi, gerçekleştirilecek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Keles 2019’da, üç ilçe 2020’de doğal gaz konforuyla tanışacak

Yatırım çalışmalarına Ağustos ayının ilk haftasında Keles’ten başlayacaklarının müjdesini veren Bursagaz Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Özden, “Bursa’nın tamamına en güvenilir, temiz ve konforlu yakıtı ulaştırmayı kendine görev edinen bir şirket olarak, dağ ilçelerimize doğal gazı götürecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Keles’e 2019, diğer üç ilçemize ise 2020 yılı sonuna kadar doğal gaz arzı gerçekleştireceğiz. Yaklaşık 137 milyon TL tutarındaki bu yatırımla birlikte 5 bin civarında hane daha doğal gaz konforuyla tanışacak” dedi.

İlçelerine doğal gaz gelmesinin yıllardan beri hayâlleri olduğunu dile getiren belediye başkanları ise Bursagaz’ın verdiği müjdeden duydukları sevinci dile getirerek Bursagaz yöneticilerine teşekkür etti. Başkanlar ayrıca, çalışmalar boyunca belediyeler ve ilçe halkları olarak her türlü desteğe hazır olduklarını ifade etti.

Bursagaz’ın hizmet verdiği ilçe sayısı 11’e yükseliyor

Ön fizibilite çalışmalarının tamamlandığı dört ilçeye, BOTAŞ ulusal iletim hattının İnegöl kesiminden çıkış alınarak, yaklaşık 110 kilometre çelik boru hattı yatırımı yapılacak. Bursagaz bu ilçelere, 20 bin metreküp/saat kapasitedeki konteyner tip RMS/A istasyonlarına ulaşacak şekilde dağlık araziden tesis ederek doğal gaz sağlamayı hedefliyor.

Yatırım kapsamında 110 kilometre ana çelik boru hattı yatırımının yanı sıra, Orhaneli ilçe merkezine 37 kilometre, Keles ilçe merkezine 27 kilometre, Büyükorhan ilçe merkezine 25 kilometre Harmancık ilçe merkezine ise 26 kilometre olmak üzere toplam 115 kilometre polietilen ve çelik doğal gaz hattı yatırımı planlanıyor.